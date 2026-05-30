Gradonačelnik Pavlović povodom Fajnal fora ugostio decu sa Kosova i Metohije: Da zavole Niš i ponesu najlepše uspomene

Grad Niš, Kancelarija za Kosovo i Metohiju Vlade Republike Srbije i Košarkaški savez Srbije obezbedili su boravak za 100 dece sa Kosova i Metohije kako bi prisustvovala istorijskom Fajnal foru koji se održava u Nišu. Mališanima su obezbeđeni smeštaj i besplatne ulaznice za utakmice završnog turnira.

„Deca iz Gračanice, Štrpca, Kosovske Mitrovice, Leposavića i Zvečana, mladi košarkaši iz sportskih klubova koji se takmiče u različitim rangovima gosti su Niša. Kancelarija za Kosovo i Metohiju organizovala je dolazak stotinu mališana koji su prisustvovali prvom Fajnal foru i obeležavanju 20 godina postojanja Košarkaške lige Srbije“, kazala je Svetlana Miladinović ispred Kancelarije za KiM.

Ona je istakla da su ovim gestom uspeli da deci izmame osmeh, radost i lepo iskustvo.

„Košarkaška liga Srbije najavila je finansiranje izgradnje sportskih terena na prostoru Kosova i Metohije. Vreme realizacije tek će biti poznato, ali im na tome iskreno zahvaljujemo“, rekla je Miladinović i dodala da je ova poseta još jedan znak da čitava Srbija, kao i svi koji su srcem vezani za Kosovo i Metohiju, nastavljaju da čuvaju i neguju tradiciju Kosovskog zaveta.

Košarkaši FMP-a i Spartaka družili su se sa decom a gradonačelnik Dragoslav Pavlović pokazao im je Gradsku kuću.

„Radostan sam što su deca danas ovde, da se druže, fotografišu sa sportistima, prošetaju kroz grad i vide kako Niš ovih dana živi u duhu sporta. Srce mi je puno što smo mogli da ih ugostimo u Gradskoj kući. Prošetaće kroz čitav grad, videti znamenitosti i nadam se, zavoleti naš Niš“, rekao je Pavlović.

On je dodao da veliku zahvalnost duguje Kancelariji za Kosovo i Metohiju i Petaru Petkoviću, a nakon razgovora sa decom istakao je da su se mališani „malo hvalili, a malo žalili“.

„Sve je to za nas dodatni podstrek da se još više borimo za našu Srbiju i naše Kosovo i Metohiju, da tamo obnavljamo i gradimo nove sportske terene, jer ova deca zaslužuju da se bave sportom u adekvatnim uslovima i da na taj način grade sportski duh i zdrave životne navike“, zaključio je Pavlović.

U jučerašnjim polufinalnim utakmicama plasman u finale izborili su FMP i Spartak Subotica, koji su savladali Partizan i Crvenu zvezdu.

Fajnal for se održava po prvi put u Srbiji, a Niš ima čast da bude domaćin zahvaljujući iskustvu u organizaciji velikih sportskih događaja, među kojima je i Kup Radivoj Korać, koji je ove godine u Nišu uspešno organizovan 21. put.

Autor: A.A.