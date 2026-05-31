VUČIĆ NA SVEČANOSTI POVODOM DANA POLICIJE: Vi ste svako stub države i radite jedan odd najtežih poslova

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić prisustvuje danas svečanoj akademiji povodom obeležavanja Dana Ministarstva unutrašnjih poslova i Dana policije.

Obraćanje Vučića

"Hvala svima što se danas ovde. Dragi pripadnici policije i MUP-a, vi ste stub države, od Jakova Nenadovića do danas. Nikada nikoga niste zadužili, a svima ste krivi. Takav ste poziv izabrali, poziv za hrabrem odlične, na one koji nemaju prava na suzu, ali koji znaju da od njih životi ljudi zavise", rekao je Vučić.

Počela svečana akademija, stigao predsednik Vučić

Svečana akademija povodom obeležavanja Dana Ministarstva unutrašnjih poslova i Dana policije zvanično je počela ispred Palate Srbija, a ceremoniji prisustvuje i predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

Po dolasku predsednika Vučića, raport mu je svečano predao komandant Žandarmerije, pukovnik Radoslav Repac.

Na akademiji je prisutan sam vrh države, kao i gosti iz regiona. Među zvanicama su ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić, premijer Đuro Macut, ministri u Vladi Srbije Zlatibor Lončar, Adrijana Mesarović, Snežana Paunović i drugi. Takođe, prisustvuju i direktor policije Dragan Vasiljević, brojni pripadnici MUP-a i Vojske Srbije, kao i predstavnici policije Crne Gore i Mađarske.

Obraćanje Dačića

Ministar MUP Ivica Dačić, poručio je na svečanoj akademiji povodom dana MUP i Dana policije da su uniforma, značka policije i značka Srbije svetinja, te da biti policajac nije samo profesija i da je policajac onaj koji donosi odluke u sekundi, one koje znače život ili smrt.

Svečana akademija počela je himnom Bože pravde kojoj je prethodila počasna smotra pripadnika MUP.

Dodeljena su i prestižna odlikovanja najzaslužnijim pripadnicima policije. Bronzanu medalju za zasluge dobili su Milan Marković, granični policajac u Malom Zvorniku, i Branislav Radojević, major policije. Bronzana medalja za hrabrost uručena je vatrogascu-spasiocu Ognjenu Boškoviću, koji je iz buktinje spasao ženu i pokazao neverovatnu neustrašivost.

Direktor policije Dragan Vasiljević istakao je da je prethodna godina bila najuspešnija u poslednjih četvrt veka:

Rasvetljena su sva teška ubistva i ubistva u pokušaju.

Zabeleženo je 12 odsto manje poginulih i 10 odsto manje povređenih u saobraćajnim nesrećama.

Interesovanje za policijsku profesiju je nezapamćeno — čak 10 kandidata se bori za jedno mesto na konkursu, dok je za ulazak u Žandarmeriju interesovanje desetostruko veće.

"Za policajca je potreban čovek koji je uvek spreman da pomogne drugome, ono što je najbolje iz našeg naroda", poručio je Vasiljević.

Svečana akademija održava se u Palati Srbija, a povodom Dana MUP-a i Dana policije priređen je i tehnički zbor na kojem gradjani mogu da vide tehniku i jedinice policije.

Autor: D.S.