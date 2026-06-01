'SRBIJA ODIGRALA VELIKU ULOGU U SPASAVANJU AMERIČKIH PILOTA' Nakon Trampa i general Flin govorio o Vučićevom intervjuu (FOTO)

Nakon Donalda Trampa javio se i čuveni američki general Majk Flin, komentarisao intervju predsednika Vučića i podsetio na spasavanje ameriakih pilota u Drugom svetskom ratu!
- Srbija je odigrala veliku ulogu u spasavanju stotina oborenih američkih i savezničkih vazduhoplovaca tokom Drugog svetskog rata, prvenstveno kroz Operaciju Vazdušni most (Halijard), najveće spasavanje američkih pilota u istoriji. - poručio je Flin.
01. јун 2026.
Podsetimo, predsednik SAD Donald Tramp objavio je na svojoj društvenoj mreži Istina intervju predsednika Srbije Aleksandra Vučića.
Autor: Jovana Nerić