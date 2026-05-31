'TRAMPOVA OBJAVA JE OGROMNA STVAR ZA SRBIJU!' Suzana Vasiljević: Si je poslednjih dana ugostio Trampa, Putina i Vučića, Srbija je svakodnevno u svetskim medijima

Suzana Vasiljević, savetnica predsednika Srbije Aleksandra Vučića komentarisala je u "Hit tvitu" na TV Pink, to što je američki predsednik Donald Tramp objavio na svojoj privatnoj mreži intervju predsednika Srbije Aleksandra Vučića.

Suzana Vasiljević izjavila je da je objava Donalda Trampa o Aleksandru Vučiću na njegovoj društvenoj mreži ogromno priznanje za Srbiju, ističući da je američki predsednik Vučića opisao kao pragmatičnog lidera.

Naime, Vasiljević je rekla da je to očigledno Trampu bilo jako važno.

- On je prokomentarisao da je Vučić pragmatičan lider. To je ogromna stvar za bilo kog lidera u svetu, a ne za Srbiju. Ne znam koliko puta se desilo da je Tramp ovako nešto uradio. Ali ne zaboravimo da je Kina i Si Đinping u poslednjim danima maja ugostio Trampa, Putina i Vučića. Vi ako se izmaknete i gledate to sa strane, vidite Srbiju u svim svetskim medijima svakodnevno - rekla je Vasiljević.

Bivša potpredsednica vlade Zorana Mihajlović je rekla da je putovanje u Kinu, i poruke koje su poslate SAD i pre odlaska u Kinu, ovo je zapravo odgovor američke strane.

- Imamo plodonosnog predsednika, gde god da je otišao doneo je rezultat za našu državu - rekla je Mihajlović.

Novinarka TV Pink Gordana Uzelac je rekla da je prvi put doživela ovo, kao i da ne može da se seti da je Tramp bilo kog srpskog predsednika isticao i da je govorio tako o nekom lideru.

Ona je rekla da se ugled Srbije menja i to se vidi, dodaje, po načinu kako se ljudi obraćaju u stranim zemljama.

Mihajlović je rekla da Srbija ima sada veoma veliki geopolitički rejting. Dva najmoćnija čoveka na svetu sada govore najbolje o Srbiji. Dodaje da je to kulminiralo posetom Kini.

- Kina je danas druga po bruto društvenom proizvodu koji ostvaruju, jedan je od glavnih trgovinskih partnera EU. Mi sada želimo da se bavimo novim tehnologijama. Poslali smo poruku da nećemo nikoga da čekamo, želimo da razvijamo našu državu i da ona ide napred. To je plodonosan predsednik. Nikada nigde nije otišao da nije doneo dobro za našu zemlju - rekla je Mihajlović.

Autor: A.A.