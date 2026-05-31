TRAMP OBJAVIO VUČIĆEV INTERVJU

Predsednik SAD Donald Tramp objavio je na svojoj društvenoj mreži Istina intervju predsednika Srbije Aleksandra Vučića.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je ekskluzivno za Breitbart News u svom kabinetu ovde izjavio da je američki predsednik Donald Tramp lako najpopularniji politički lider Sjedinjenih Država u njegovoj zemlji u veoma dugom vremenskom periodu.

Vučić je rekao da je Trampova popularnost u Srbiji uoči predsedničkih izbora u SAD 2024. godine dostigla astronomske razmere, pri čemu tri četvrtine Srba vole Trampa i žele da pobedi. Vučić je rekao da u Srbiji Tramp ima „ubedljivo najveću podršku“ od bilo kog dela Evrope i da čak ni duboko crvene države poput Zapadne Virdžinije, Kentakija ili Luizijane ne mogu da se porede sa Trampovom naklonošću ovde.

Autor: A.A.