Tramp najavio potez koji može da promeni tok rata

Predsednik SAD Donald Tramp objavio je na društvenoj mreži Truth novu informaciju o toku rata u Zalivu.

Prenosimo je:

"Mnoge zemlje, posebno one koje su pogođene pokušajem zatvaranja Ormuškog moreuza od strane Irana, šalju ratne brodove, u saradnji sa Sjedinjenim Američkim Državama, kako bi moreuz ostao otvoren i bezbedan. Mi smo već uništili 100% iranskih vojnih sposobnosti, ali njima je i dalje lako da pošalju jedan ili dva drona, bace minu ili ispaljuju raketu kratkog dometa negde duž ili unutar ovog plovnog puta, bez obzira koliko su teško poraženi. Nadam se da će Kina, Francuska, Japan, Južna Koreja, Velika Britanija i druge zemlje koje su pogođene ovim veštačkim ograničenjem poslati svoje brodove u taj region, kako Ormuški moreuz više ne bi predstavljao pretnju od strane nacije koja je potpuno obezglavljena. U međuvremenu, Sjedinjene Države će nemilosrdno bombardovati obalu i neprestano potapati iranske čamce i brodove. Na ovaj ili onaj način, uskoro ćemo Ormuški moreuz učiniti OTVORENIM, BEZBEDNIM i SLOBODNIM! Predsednik DONALD J. TRAMP"

Autor: D.Bošković