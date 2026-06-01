TRAMP I VUČIĆ VEST BROJ JEDAN U HRVATSKOJ! Komšiluk u očaju, mediji bruje zbog postupka američkog predsednika (FOTO)

Hrvatski mediji objavili su da je američki predsednik Donald Tramp podelio intervju predsednika Srbije Aleksandra Vučića na svojoj društvenoj mreži "Truth social".

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je u intervjuu za američki Brajtbart da je Donald Tramp „mnogo popularniji“ u Srbiji od bilo kog drugog američkog lidera jer je „pragmatičan“ i „racionalan“.

Vučić je rekao da je Trampova popularnost u Srbiji uoči predsedničkih izbora u SAD 2024. godine dostigla ogromne razmere i da ga je podržavalo oko tri četvrtine građana Srbije koji su želeli njegovu pobedu.

Prema njegovim rečima, Tramp je u Srbiji imao „ubedljivo najveću podršku“ u celoj Evropi, a čak ni tradicionalno republikanske američke savezne države poput Zapadne Virdžinije, Kentakija ili Luizijane nisu mogle da se porede sa njegovom popularnošću među Srbima.

Hrvatski mediji o Vučiću i Trampu

Naime, hrvatski "Večernji list" objavio je tekst o ovome sa naslovom "Tramp podelio Vučićev intervju, evo šta je lider Srbije rekao o njemu: Postoje tri važna razloga," ističu u naslovu. Hrvatski portal "24 sata" objavio je tekst sa naslovom "Trampa oduševio Vučićev intervju. Evo šta je sve rekao", dok pojedini mediji u Hrvatskoj na sve načine sada pokušavaju da umanje važnost ove vesti, pa tako pokušavaju da to provuku ispod radara.

Na "Index.hr" objavljena je samo vest sa naslovom "Tramp podelio Vučićev intervju."

Da su susedi u očaju nakon Trampovog poteza govori i naslov hrvatskog portala "Teleskop": "Tramp promovisao Vučićev intervju: Srpski predsednik nahvalio američkog lidera i kritikovao Evropu".

"Srbija u svim svetskim medijima u poslednjih nedelju dana"

Podsetimo, savetnica predsednika Srbije Suzana Vasiljević izjavila je sinoć povodom objave američkog predsednika Donalda Trampa na društvenoj mreži Truth Social, na kojoj se vidi da je podelio intervju predsednika Aleksandra Vučića za portal Brajtbart, da se to ne dešava svaki dan i istakla da je Srbija bila tema u svim svetskim medijima u poslednjih nedelju dana.

Vasiljević je kazala da je predsednik Vučić za TV mrežu Brajbart dao opširan intevrju u kome je govorio i o predsedniku Trampu i da je američki predsednik repostovao taj intervju na svom nalogu uz komentar da je predsednik Vučić pragmatičan lider.

"Nije on govorio samo o predsedniku Trampu, to je bio opširan intervju, a predsedniku Trampu je očigledno to bilo jako važno i repostovao je taj intervju na svom nalogu uz komentar da je predsednik Vučić pragmatičan lider. To je nešto što se ne dešava svaki dan, to je ogromna stvar za bilo kog lidera u svetu, a ne za lidera jedne male zemlje kao što je Srbija. Koliko god je ona nama značajna, ipak smo na geopolitičkoj karti, ovaj jedan delić. Ne znam koliko puta se desilo da je predsednik Tramp ovako nešto uradio", navela je Vasiljević.

