TRAMP MORA DA POSETI BEOGRAD Republikanci reagovali na Vučićev intervju: Više ljudi će ga čekati nego što očekuje (VIDEO)

Republikanci za nacionalnu obnovu su na društvenoj mreži "iks" prokomentarisali intervju predsednika Srbije Aleksandra Vučića za Fox News Digital, rekavši "Predsednik Tramp bi apsolutno trebalo da poseti Beograd".

- Predsednik Srbije Aleksandar Vučić ekskluzivno za Fox News Digital poručuje da bi Tramp u Beogradu bio dočekan kao heroj, nakon što je podrška Sjedinjenim Američkim Državama naglo porasla tokom njegove administracije.

Vučić ističe da mnogi Srbi vide Trampa potpuno drugačije u odnosu na prethodne američke lidere, uprkos decenijama dugotrajnog nezadovoljstva i gorčine zbog NATO bombardovanja 1999. godine.

Sada se Srbija i SAD spremaju da prošire saradnju na svim poljima – od energetike i infrastrukture, pa sve do veštačke inteligencije i odbrane.

Ovaj razvoj odnosa dolazi u trenutku kada Srbija nastoji da se pozicionira kao regionalno ekonomsko čvorište, dok istovremeno nastavlja sa svojim dugogodišnjim ambicijama za pridruživanje Evropskoj uniji - napisali su oni uz video.

President Trump should absolutely visit Belgrade. https://t.co/DwVDqutJtu — Republicans for National Renewal (@RNRenewal) 10. јун 2026.

Autor: D.S.