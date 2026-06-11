AKTUELNO

Politika

TRAMP MORA DA POSETI BEOGRAD Republikanci reagovali na Vučićev intervju: Više ljudi će ga čekati nego što očekuje (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug AP/STEVEN SENNE, Tanjig/Vladimir Sporčić ||

Republikanci za nacionalnu obnovu su na društvenoj mreži "iks" prokomentarisali intervju predsednika Srbije Aleksandra Vučića za Fox News Digital, rekavši "Predsednik Tramp bi apsolutno trebalo da poseti Beograd".

- Predsednik Srbije Aleksandar Vučić ekskluzivno za Fox News Digital poručuje da bi Tramp u Beogradu bio dočekan kao heroj, nakon što je podrška Sjedinjenim Američkim Državama naglo porasla tokom njegove administracije.

Vučić ističe da mnogi Srbi vide Trampa potpuno drugačije u odnosu na prethodne američke lidere, uprkos decenijama dugotrajnog nezadovoljstva i gorčine zbog NATO bombardovanja 1999. godine.

Sada se Srbija i SAD spremaju da prošire saradnju na svim poljima – od energetike i infrastrukture, pa sve do veštačke inteligencije i odbrane.

Ovaj razvoj odnosa dolazi u trenutku kada Srbija nastoji da se pozicionira kao regionalno ekonomsko čvorište, dok istovremeno nastavlja sa svojim dugogodišnjim ambicijama za pridruživanje Evropskoj uniji - napisali su oni uz video.

Autor: D.S.

#Aleksandar Vučić

#Beograd

#Donald Tramp

#Politika

#Poseta

#Srbija

#republikanci

POVEZANE VESTI

Politika

TRAMP OBJAVIO VUČIĆEV INTERVJU

Politika

TRAMP I VUČIĆ VEST BROJ JEDAN U HRVATSKOJ! Komšiluk u očaju, mediji bruje zbog postupka američkog predsednika (FOTO)

Politika

Mrdić: Hvala predsedniku Vučiću što se svuda i na svakom mestu bori za našu zemlju!

Politika

EKSKLUZIVNI INTERVJU ALEKSANDRA VUČIĆA ZA FOKS NJUZ: Odnosi Srbije i SAD su doživeli transformaciju, Trampa bi u Beogradu dočekalo nekoliko stotina hi

Politika

EKSKLUZIVNI INTERVJU ALEKSANDRA VUČIĆA ZA BREITBART NEWS: Tramp je najpopularniji američki lider u Srbiji zato što je pragmatičan i racionalan

Politika

'TRAMPOVA OBJAVA JE OGROMNA STVAR ZA SRBIJU!' Suzana Vasiljević: Si je poslednjih dana ugostio Trampa, Putina i Vučića, Srbija je svakodnevno u svetsk