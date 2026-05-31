Mrdić: Hvala predsedniku Vučiću što se svuda i na svakom mestu bori za našu zemlju!

Predsednik SAD Donald Tramp objavio na svojoj društvenoj mreži intervju predsednika Srbije Aleksandra Vučića. Povodom toga oglasio se narodni poslanik i član GO SNS Uglješa Mrdić.

- Sad posmatrajte blokadere i njihove medije. Biće im potrebno jedno dva dana da razumeju šta se dogodilo. Potom ćemo da slušamo kako pohvala predsednika Trampa “i nije baš nešto” -istakao je Mrdić i dodao:

- Tako smo čitali i da poseta predsednika Vučića Kini “i nije tako važna”.

- A predsednik Vučić nastavlja da sarađuje sa najvažnijim liderima sveta: Putin, Si Đinping, Tramp, Ursula fon der Lajen… Ali kako blokaderi kažu nisu oni mnogo važni - ističe Mrdić i dodaje:

- Hvala predsedniku Vučiću što se svuda i na svakom mestu bori za našu zemlju. U Moskvi, Pekingu, Briselu, Vašingtonu…

