Mrdić pozvao nadležne institucije da preduzmu sve mere kako bi se zaštitili predsednik Srbije i njegova porodica

Poslanik SNS Uglješa Mrdić osudio je planiranje napada na predsednika Srbije Aleksandra Vučića.

- Užasno je šta su planirali ovi teroristi i kriminalci. Osuđujem ovu bandu koja je pripremala ubistvo predsednika Srbije Aleksandra Vučića i članova njegove porodice - rekao je Mrdić i dodao:

Ovo je samo potvrda koji su blokaderski planovi. Njihova politika je politika nasilja, blokada, prebijanja i ubistava i na kraju uništenje Srbije. Pozivam sve nadležne institucije da preduzmu sve mere kako bi se zaštitili predsednik Srbije i njegova porodica. Nadam se da će svi organizatori, inspiratori, pomagači i članovi cele te bande koja je pripremala ubistava porodice Vučić biti kažnjeni u skladu sa zakonom

Autor: S.M.