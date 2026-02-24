AKTUELNO

Politika

Mrdić pozvao nadležne institucije da preduzmu sve mere kako bi se zaštitili predsednik Srbije i njegova porodica

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Poslanik SNS Uglješa Mrdić osudio je planiranje napada na predsednika Srbije Aleksandra Vučića.

- Užasno je šta su planirali ovi teroristi i kriminalci. Osuđujem ovu bandu koja je pripremala ubistvo predsednika Srbije Aleksandra Vučića i članova njegove porodice - rekao je Mrdić i dodao:

Ovo je samo potvrda koji su blokaderski planovi. Njihova politika je politika nasilja, blokada, prebijanja i ubistava i na kraju uništenje Srbije. Pozivam sve nadležne institucije da preduzmu sve mere kako bi se zaštitili predsednik Srbije i njegova porodica. Nadam se da će svi organizatori, inspiratori, pomagači i članovi cele te bande koja je pripremala ubistava porodice Vučić biti kažnjeni u skladu sa zakonom

Autor: S.M.

#Aleksandar Vučić

#Napad

#Uglješa Mrdić

#planovi

#predsednik Srbije

POVEZANE VESTI

Politika

Mrdić osudio divljanje blokadera i napad na prostorije SNS-a: Neće u Srbiji nikada da pobede oni sa fašističkim i nacističkim politikom

Politika

Mrdić: Dva dana posle priznanja da tužioci JTOK Nenadić i Mandić nisu zaštitili svedoka ubistva advokata Ognjanović koji je kasnije ubijena nema reakc

Politika

Mrdić: Ovo je vreme ljubavi, praštanja i pomirenja. Nije lepo huliti na ovaj praznik, lagati i pretiti zlom, Marinika!

Politika

'Najoštrije osuđujem terorističke aktivnosti na teritoriji Srbije' Mrdić: Krajnje je vreme da svi tužioci i sudije rade svoj posao

Politika

'SRAMAN POTEZ MARINIKE TEPIĆ' Mrdić: Svakodnevno pokazaju ko su i šta su i zašto im smeta Aleksandar Vučić

Politika

Jovanov osudio novu sramotu blokadera: Samo neljudski otpad može da dođe na ideju da napadne nečije dete na bilo koji način