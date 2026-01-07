Mrdić: Ovo je vreme ljubavi, praštanja i pomirenja. Nije lepo huliti na ovaj praznik, lagati i pretiti zlom, Marinika!

Reagujući na objavu Marinike Tepić, oglasio se narodni poslanik SNS Uglješa Mrdić.

- Marinika, juče je bio Badnji dan koji prethodi najvećem hrišćanskom prazniku Božiću. Vi to verovatno ne znate ali Božić je najveći hrišćanski praznik. Ovo je vreme ljubavi, praštanja i pomirenja. Nije lepo huliti na ovaj praznik, lagati kao i pretiti zlom. Jer to može da se vrati, Marinika.

Zato neću ništa da vam odgovorim. Ali pričaćemo brzo kako ste sa dvojcem iz TOK-a i jednim advokatom napravili biznis. Kako je kratak put od vašeg glasnog prozivanja, do isplate advokata i vašeg još glasnijeg ćutanja.

Srećan Božić!

Bez obzira što svojim ponašanjem pokazujete da Božić ne slavite i da na Boga ne mislite.

Mir Božji, Hristos se rodi, Marinika - napisao je Mrdić.

