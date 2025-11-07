ODBIO MEDICINSKU POMOĆ! Mrdić za Pink: Nastavljam štrajk glađu, motivišu me borba za istinu i pravdu

Narodni poslanik Uglješa Mrdić (SNS) odlučio se na štrajk glađu pre sedam dana. Zahtevi zbog kojih se odlučio na ovaj korak još nisu ispunjeni.

Mrdiću, koji već osam dana štrajkuje glađu ispred Doma Narodne skupštine, danas je ponuđena medicinska pomoć, ali ju je odbio.

- Bila je malo pre ekipa Hitne pomoći, pregledali su nas. Odbio sam infuzio, kao i predlog da me odvedu odavde i odlučio sam da nastavim štrajk glađu. Što se tiče zahteva, od Tužilaštva nema nikakvih odgovora - rekao je Mrdić za Pink.

Ne odustajemo, nastavljamo. Borimo se za istinu i pravdu, pet ratnih veterana i ja. Hvala im što su mi se priključili, ne znam ni da li bih izdržao ovoliko da nemam njihovu podršku. Teško je...

- Borba za istinu i pravdu me motivišu da ostanem ovde, jer da bi Srbija mogla da nastavi da napreduje i funkcioniše moraju sve institucije da rade svoj posao. Naš narod je željan istine i pravde i ja kao predsednik skupštinskog odbora i poslanik imam odgovornost - rekao je Mrdić.

Istraživanju svih okolnosti veznih za pad nadstrešnice je, kako kaže, posvetio celu ovu godinu.

- Podneo sam krivičnu prijavu i dopunu i predao dokaze koje su tražili i nije bilo odgovora. Nadao sam da će Tužilaštvo postupati u skladu sa zakonom. Ovo je osmi dan štrajka glađu i nisamo mogao da očekujem da niko neće da reaguje. Oni ovim nereagovanjem čine krivično delo, nije to samo reakcija na neku molbu poslanik

Autor: S.M.