'NASTAVLJAM ŠTRAJK GLAĐU DO ISPUNJENJA ZAHTEVA' Mrdić: Borim se za pravdu i istinu o padu nadstrešnice u Novom SadU

Uglješa Mrdić, poslanik SNS koji je započeo štrajk glađu u petak obratio se okupljenima na dočeku Srba sa KiM.

- Braćo i sestre, dragi prijatelji, dobrodošli. Hvala vam što ste došli u ovolikom broju, posebno hvala našim Srbima sa KiM, našim junacima kojima nije bilo teško da 8 dana pešače od srca Srbije do glavnog grada. Hvala vam braćo! - počeo je govor i nastavio:

- Kao što znate, borim se za pravdu i istinu o padu nadstrešnice u Novom Sadu. Podneo sam krivičnu prijavu i dopunu krivične prijve protiv odgovornih Nebojše Bojovića i Milutina Miloševića. Tražim istinu jer to Srbija zaslužuje. To zaslužuju porodice 16 stradalih u velikoj tragediji i kao odgovor tužilaštva dobio sam preteće dopise gde su tražili da dostavim dokaze o mojoj optužbi. Dostavio sam sve posle nekoliko nedelja i nema odgovora. Nema odgovora zato što nam je državno tužilaštvo i tužilaštvo za organizovani kriminal oteto.

Mrdić je naveo da da je pomenuto tužilaštvo oteto od Srbije, oteto od naroda i, kako je naveo, pod ko zna sve unutrašnjom i stranom kontrolom, ali ne pod kontrolom Srbije i naroda.

- Kao pravnik, poslanik političar, pre svega kao građanin naše otadžbine Srbije kao čovek, nisam više imao nikakva sredstava da primenim sem krajnje mere - štrajk glađu. Krenuo sam u štrajk dok se ne usvoje moji zahtevi, dok se ne procesuirani za pad nadstrešnice Nebojiša Bojović, Milutin Milošević i njihovi zaštitnici i saučesnici i drugi zahtev da tužilaštva rade u skladu sa Ustavom Srbije i Zakonima Srbije. Nema predaje, nastavljam štrajk - rekao je Mrdić.

Autor: S.M.