Mrdić u četvrtom danu štrajka glađu: Snagu mi daje borba za Srbiju, istinu i pravdu

Izvor: Pink.rs/B92, Foto: TV Pink Printscreen ||

Narodni poslanik Uglješa Mrdić (SNS) izjavio je da se nalazi u četvrtom danu štrajka glađu, zajedno sa pet ratnih veterana, ispred Skupštine Srbije.

Kako je naveo, na ovaj korak odlučio se jer Tužilaštvo, uprkos dostavljenim dokazima, nije reagovalo na njegovu krivičnu prijavu protiv Nebojše Bojovića i Milutina Miloševića, za koje tvrdi da su odgovorni za pad nadstrešnice u Novom Sadu, u kojem je poginulo 16 ljudi.

„Ovo je krajnja mera, odlučili smo se na štrajk glađu jer se borimo za istinu i pravdu. Nadam se da ćemo izdržati“, rekao je Mrdić za Novosti, dodajući da se oseća malaksalo, ali da ga motiviše „borba za Srbiju i želja da se pomogne istini i pravdi“.

Mrdić je istakao da ga u protestu podržavaju ratni veterani iz Jedinice za specijalne operacije (JSO), poznate kao „crvene beretke“. On tvrdi da je štrajk glađu poslednje sredstvo kojim raspolaže i da je cilj da se „natera Tužilaštvo da radi svoj posao“.

Govoreći o protestima i političkoj situaciji, Mrdić je optužio pojedine tužioce da „štite odgovorne za tragediju“ i ocenio da su deo „fronta koji radi protiv Srbije“.

Na kraju je poručio da podržava apel predsednika Aleksandra Vučića za mir i stabilnost: „Nama treba mir na ulicama, stabilnost i jačanje Srbije. Kada je zemlja jaka i stabilna, veće su plate i penzije i bolji život za sve građane.“

Autor: Dalibor Stankov

