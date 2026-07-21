'PONOVO SE MONSTRUMI NASLAĐUJU TRAGEDIJI' MRDIĆ OSUDIO IZLIVE MRŽNJE: Ovo što blokaderska banda radi je terorizam i zlo

Narodni poslanik i član Glavnog odbora SNS Uglješa Mrdić najoštrije osuđuje, kako kaže, "nezapamćene i umobolne izlive mržnje i otvoreni poziv na linč" predsednika Srbije Aleksandra Vučića i ministra Darka Glišića.

- Najoštrije osuđujem nezapamćene i umobolne izlive mržnje i otvoreni poziv na linč predsednika Srbije Aleksandra Vučića i ministra Darka Glišića. Ponovo se monstrumi naslađuju jednoj tragediji koja se dogodila i to koriste za političke obračune i nove izlive mržnje i poziva na linč. Svedoci smo monstruoznog naslađivanja nad tragičnom smrću policajca Vasilija Lalovića - napisao je Mrdić na Instagramu i dodao:

Sada je politička blokaderska banda javno nacrtala metu državnim funkcionerima sa novim pozivima na likvidaciju Aleksandra Vučića i njegovih najbližih saradnika priželjkujući krvoproliće na ulicama Srbije.

Monstruozne i umobolne objave na blokaderskim ekstremističkim stranicama potvrđuju da je njihova politika mržnja i uništenje Srbije. Ovo što oni rade je terorizam i zlo, koje nema veze sa politikom. Pozivam nadležne institucije da efikasno i brzo reaguju u skladu sa zakonom - zaključio je Mrdić.

Autor: Pink.rs