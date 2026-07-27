Uglješa Mrdić osudio pretnje Vučiću i Vučićeviću: Pozvao nadležne organe na hitnu reakciju

Narodni poslanik i član Glavnog odbora SNS dr Uglješa Mrdić oglasio se na Instagramu i najoštrije osudio strašne i monstruozne pretnje upućene predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću i glavnom uredniku Informera Draganu J. Vučićeviću.

Mrdić je istakao da su pretnje predsedniku Vučiću sve gore i češće, a dodatno je izrazio zabrinutost zbog odluke suda da ne dozvoli pretres stana uhapšenog muškarca koji je preko društvene mreže uputio pretnje smrću.

Pozvao je nadležne institucije da hitno reaguju i na druge pretnje i uvrede upućene prethodnih dana predsedniku Srbije. U objavi je naveo i da svedočimo situaciji u kojoj bivši tužilac Jasmina Paunović i njeni saborci iznose najgore moguće uvrede i pretnje upućene predsedniku Vučiću i članovima njegove porodice, bez adekvatne reakcije nadležnih državnih institucija.

Autor: D.S.