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Uglješa Mrdić osudio pretnje Vučiću i Vučićeviću: Pozvao nadležne organe na hitnu reakciju

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Narodni poslanik i član Glavnog odbora SNS dr Uglješa Mrdić oglasio se na Instagramu i najoštrije osudio strašne i monstruozne pretnje upućene predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću i glavnom uredniku Informera Draganu J. Vučićeviću.

Mrdić je istakao da su pretnje predsedniku Vučiću sve gore i češće, a dodatno je izrazio zabrinutost zbog odluke suda da ne dozvoli pretres stana uhapšenog muškarca koji je preko društvene mreže uputio pretnje smrću.

Pozvao je nadležne institucije da hitno reaguju i na druge pretnje i uvrede upućene prethodnih dana predsedniku Srbije. U objavi je naveo i da svedočimo situaciji u kojoj bivši tužilac Jasmina Paunović i njeni saborci iznose najgore moguće uvrede i pretnje upućene predsedniku Vučiću i članovima njegove porodice, bez adekvatne reakcije nadležnih državnih institucija.

Autor: D.S.

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