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LIDER NAPREDNJAKA OŠTRO OSUDIO NOVE NAPADE NA VUČIĆA I VUČIĆEVIĆA: Strašne pretnje su posledica blokaderske dehumanizacije koja traje deceniju NIKO NEĆE PROĆI NEKAŽNJENO

Izvor: Pink.rs/Dnevnik, Foto: Tanjug/Rade Prelić ||

Potpredsednik naprednjaka i savetnik predsednika Republike Miloš Vučević najoštrije je osudio strašne pretnje predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću i Draganu J. Vučićeviću smatrajući da oni koji vrše dehumanizaciju jasno doprinose radikalizaciji ovakvih osoba.

- Ono što se juče dogodilo, a tiče se užasne pretnje izvesnog gospodina Saše Stevanovića iz Kragujevca, pretnji upućene predsedniku države Aleksandru Vučiću i glavnom i odgovornom uredniku Informera je nešto što je za najoštriju osudu i reakciju javnosti Srbije. Ali za mene je dodatno zabrinjavajuće da ono što je govorio Saša Stevanović suštinski predstavlja posledicu upumpavanja takve atmosfere u društvo, rečenica, reči, poruka blokadera koji su činili i radili gotovo celu deceniju dehumanizujući predsednika republike i njegovu porodicu i praveći da takve izjave u Srbiji budu svakodnevnica. Verujem da svi normalni i pristojni ljudi se gade ovakvih stvari. Moraju da reaguju pre svega oni koji su deo političke scene. Niko neće proći nekažnjeno u odnosu na slovo zakona. To je zakonomernost koja će važiti za sve, to je obaveza vih nas, moralna, ali to je nešto što se pre svega definiše kroz pravnu normu, to je uslov, to je nužnost za opstanak Srbije kao uređenog društva.

Autor: Pink.rs

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