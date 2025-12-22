AKTUELNO

LIDER NAPREDNJAKA VUČEVIĆ OŠTRO OSUDIO PRETNJE SMRĆU PREDSEDNIKU SRBIJE Jedini program blokadera i njihovih kvazi novinara staje u dve reči - ubiti Vučića MRŽNJOM I PRETNJAMA NEĆE ZAUSTAVITI SRBIJU

Lider naprednjaka i savetnik predsednika republike za regionalna pitanja Miloš Vučević najoštrije je osudio monstruozne pretnje smrću upućene predsedniku Aleksandru Vučiću od strane novinara Aleksandra Dikića.

-Samozvana blokaderska elita i njihovi kvazi novinari poput izvesnog Aleksandra Dikića, željni jeftinog publiciteta, još jednom su pokazali da jedini program koji imaju staje u dve reči - ubiti Vučića. Nije to samo bolesna mržnja prema našem predsedniku, to je mržnja prema svakog građaninu koji drugačije misli, prema svakom političkim neistomišljeniku i, konačno, mržnja prema svojoj zemlji koju su bezuspešno pokušavali da razore, unište, ponize. Besni su jer su ispumpali, jer ih je blokirala većinska pristojna i normalna Srbija. Nikad neće mržnjom i pretnjama zaustaviti Srbiju! Ne damo Srbiju - napisao je Vučević na društvenoj mreži X.

