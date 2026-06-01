'ZA CEO SVET JE TO VEST, ALI NE I ZA TAJKUNSKE MEDIJE' Mrdić: Spavate li mirno posle objave predsednika Trampa? (FOTO)

Narodni poslanik i član GO SNS, dr Uglješa Mrdić, rekao je da za ceo svet vest da je Tramp objavio intervju predsednika Srbije Aleskandra Vučića, ali ne i za tajkunske medije.

Kao što sam juče rekao tajkunskim medijima, strankama i pokretima u Srbiji biće potrebno bar dva dana da shvate da je predsednik Tramp objavio intervju predsednika Vučića. Evo, još uvek ćute. Za ceo svet je to vest ali ne i za tajkunske medije u Srbiji.

Nego, imam jedno pitanje za tužioce Zagorku Dolovac, Mladena Nenadića, Vojislava Isailovića, Jasminu Milanović Ganić i tužilačkog pomoćnika Radeta Bajića?

Spavate li mirno posle objave predsednika Trampa? A sve ste uradili da pokvarite odnose Srbije i SAD fabrikujući aferu Generalštab. I da pokvarite odnose Vučića i Trampa.

Kao što ste sve uradili da pokvarite odnose Srbije sa NR Kinom falsifikovanom aferom ”brza pruga”.

Dolazi vreme da objasnite za čiji račun ste to radili?

Ko vas je plaćao da radite protiv svoje zemlje?

Koliko košta da se bude izdajnik?

I da se spremite na posledice.

Nekako mi se javlja da mnogi od vas dugo neće moći da putuju na mnoga mesta u svetu.

Autor: Pink.rs