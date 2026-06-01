TOTALNI DEBAKL U INĐIJI! 'Studenti' izveli blokadu, pa se POŠTENO IZBLAMIRALI: Blokirali trotoar (VIDEO)

Takozvani studenti blokaderi danas su doživeli potpuni fijasko i pošteno se izblamirali tokom pokušaja organizovanja blokade u Inđiji.

Iako se danima najavljivala velika akcija, realnost na terenu je pokazala potpuno drugačiju sliku. Umesto masovnog odziva i podrške građana, na ulici se okupila tek šačica ljudi koja je uspela samo da – blokira trotoar.

U priloženom video-snimku jasno se vidi "masovnost" ovog skupa, gde jedva desetak okupljenih stoji u krugu na javnoj površini, dok ih slučajni prolaznici zbunjeno posmatraju.

Ovaj neuspeli pokušaj izazvao je i lavinu komentara na društvenim mrežama, gde korisnici ne prestaju da ismevaju propalu blokadu, ističući da je ovo još jedan dokaz potpunog razočaranja javnosti u njihove akcije.

"Kad je loše, lista je opoziciona, kad je dobro, lista je studentska. I sve dok ovako spinujemo i izvrćemo istinu, neće ovom društvu biti bolje", glasi jedan od komentara na društvenoj mreži Iks (X), gde se ukazuje na političke manipulacije i činjenicu da se iza navodnih "studentskih" lista zapravo kriju partijski interesi.

Mnogi korisnici su razočarani ovakvim ponašanjem i ističu da je reč o čistoj "antipolitici", gde se pod plaštom studenata pokušavaju sakriti politički neuspesi.

Današnja slika iz Inđije je najbolji pokazatelj šta građani misle o ovakvim metodama političke borbe.

Autor: D.S.