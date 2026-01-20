TOTALNI DEBAKL RUŠITELJA SRBIJE: Blokaderi izvisili za sastanak sa Piculom! Čak ih je i Kandićka RASKRINKALA i najstrašnije PONIZILA

Ono što je trebalo da bude "veliki susret" idologa i njegovih sledbenika pretvorilo se u opšti cirkus! Takozvani studenti koji mesecima blokiraju Beograd i rade protiv sopstvene države, doživeli su nezapamćen blam – neće se sastati sa osvedočenim ustašom Toninom Piculom jer su nesposobni čak i da se na vreme prijave za razgovor!

Ovu informaciju koja je do temelja potresla redove opozicionih jurišnika obelodanila je niko drugi do Nataša Kandić, koja nije birala reči da ih ponizi i ocrni.

KANDIĆKA IH "SAHRANILA": NISU NI ZA POSAO, A KAMOLI ZA POLITIKU!

Najostrašćenija antisrpska aktivistkinja javno je na društvenoj mreži Iks (X) otkrila da su blokaderi zakasnili sa prijavom za susret sa izvestiocem EP koji u Beograd stiže 23. januara. Ipak, tu se nije zaustavila, već ih je najstrašnije "pokopala" zbog njihovih nebuloznih stavova.

- Možda je i bolje što su studenti zakasnili... Kako bi objasnili stav da opozicija treba da se povuče, da sačeka četiri godine i da nađu neki posao? Što pre novi stav jer ovaj nije evropski - poručila je Kandićka, jasno im stavljajući do znanja da su politički duduci.

MUK U REDOVIMA BLOKADERA: "NE ŽELIM U OVO DA POVERUJEM!"

Dok Picula dolazi u Beograd da deli lekcije Srbiji, njegovi miljenici su pokazali da nisu u stanju da organizuju ni običan sastanak, a kamoli da vode državu. Ova vest izazvala je pravi haos među njihovim pristalicama koji ne mogu da dođu k sebi od ovolike nesposobnosti.

- Ja ne želim u ovo da poverujem – napisao je jedan od očajnih blokadera na mrežama, svestan da je ovo definitivni kraj mita o "sposobnim mladim liderima".

Podsetimo, delegacija Evropskog parlamenta, sa Toninom Piculom na čelu, stiže u prestonicu 23. januara, ali će kapije za ove "zgubidane", kako ih javnost naziva, ostati zatvorene – i to njihovom sopstvenom zaslugom.

Autor: Pink.rs