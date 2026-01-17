AKTUELNO

Politika

TOTALNI FIJASKO BLOKADERA U NOVOM SADU: Mesec dana pretili 'poslednjom porukom' i pobedom, a skupilo ih se jedva 150! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: x.com/printscreen ||

Ono što su blokaderi i njihovi mediji mesec dana agresivno najavljivali kao „veliki narodni odgovor“ i „istorijsku pobedu“, danas se u Novom Sadu pretvorilo u neviđeni fijasko.

Blokaderi su u javnosti pokušavali da stvore utisak masovne podrške, da je Srbija navodno na ivici nekakvog preokreta i da se „narod budi“. Međutim, kada je došao dan okupljanja, stvarnost je brutalno razbila propagandu.

Dok su blokaderski mediji svakodnevno „pumpali“ naslove o tome kako „studenti šalju poslednju poruku“, realnost ih je danas surovo demantovala. 

Snimak najbolje ilustruje razmere ovog neuspeha: umesto reke ljudi koja bi blokirala grad, organizatori su uspeli da okupe jedva 150 ljudi.

Očigledno je da su „poslednju poruku“ danas poslali zapravo građani Novog Sada, i to potpunim ignorisanjem onih koji uporno pokušavaju da parališu normalan život. Dok je njihova medijska mašinerija pokušavala da od šačice pristalica veštački napravi revoluciju, snimci sa lica mesta neumoljivo pokazuju prazne ulice i potpunu nezainteresovanost naroda.

Od bombastičnih pretnji do potpunog fijaska – tako bi se u najkraćem mogao opisati današnji pokušaj blokade. Još jednom se dokazalo da lažna slika koja se kreira u blokaderskim medijima nema apsolutno nikakvu težinu u stvarnom svetu.

#Novi Sad

#Protest

#blokaderi

#fijasko

#okupljanje

