SEKTAŠKO LUDILO BLOKADERA U BEOGRADU I NOVOM SADU: Jezive maske i baklje u stilu Banderovaca! (VIDEO)

Blokaderi u Beogradu i Novom Sadu ponovo su izašli na ulice sa jezivim maskama i bakljama, pokazujući ekstremnu simboliku i paniku sličnu metodama Banderovaca, ugrožavajući mir i sigurnost građana.

U poslednjih nekoliko dana građani Beograda i Novog Sada mogli su da svedoče zastrašujućem fenomenu – blokaderima. Maskirani i obučeni u jezive kostime, blokaderi ponovo pokazaju pravo lice svoje opsesivne ideologije, ugrožavajući mir i red u gradovima.

Ono što je posebno zabrinjavajuće jeste način na koji su organizatori protesta pozajmili elemente nasilničke simbolike – baklje, koje jasno podsećaju na metode poznate po ekstremnim nacionalističkim grupama, poznatim u istoriji kao Banderovci. Ovako otvoreno imitiranje stranih radikalnih formacija pokazuje koliko su ove blokade udaljene od svakog realnog dijaloga ili civilizovane borbe za prava građana.

Građani koji su pokušali da prolaze kroz blokirane ulice bili su svedoci neprijatne i zastrašujuće atmosfere, dok su maske i baklje služile da stvore utisak haosa i straha.

Jasno je da ovakvi događaji ne doprinose ničemu osim panici i narušavanju javnog reda. Blokade u Beogradu i Novom Sadu su postale maskirani performans agresije, a baklje i maske samo potvrđuju da je reč o sektama koje su spremne da koriste svaku priliku da šire strah i nestabilnost.

Građani i nadležne institucije moraju biti svesni opasnosti koju ovi ekstremisti predstavljaju i reagovati odlučno kako bi se očuvala bezbednost, normalan život i mir u gradovima.

Autor: Pink.rs