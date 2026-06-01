Predsednik Federalnog Nacionalnog saveta UAE Sakr Gobaš stigao u posetu Srbiji: Sutra sastanak sa predsednikom Vučićem (FOTO)

Predsednik Federalnog Nacionalnog saveta Ujedinjenih Arapskih Emirata Sakr Gobaš doputovao je danas u zvaničnu višednevnu posetu Srbiji tokom koje će se sastati sa predsednikom Aleksandrom Vučićem i državnim zvaničnicima, a obratiće se i na Posebnoj sednici Skupštine Srbije.

Gobaš će u Srbiji boraviti do 4. juna, a sastanak sa predsednikom Vučićem najavljen je za sutra.

Kako je saopštila Služba za saradnju sa medijima predsednika, oni će se sastati u 11.00 časova, u zgradi Generalnog sekretarijata na Andrićevom vencu.

Gobaš će u sredu govoriti na Trećoj posebnoj sednici Skupštine Srbije na čijem je dnevnom redu jedina tačka njegovo obraćanje parlamentu.

Potpisana će biti i dva sporazuma o saradnji, što je prvi put da se memorandum o saradnji potpisuje sa generalnim sekretarijatom iz neke zemlje, rečeno je Tanjugu u Skupštini Srbije.

Tokom posete Srbiji, planirano je da Gobaš obiđe i gradilište za Ekspo 2027, kao i da poseti Ložionicu.

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić je početkom maja razgovarala sa ambasadorom Ujedinjenih Arapskih Emirata u Srbiji Ahmedom Hatimom Almenhalijem o daljem jačanju odnosa dve zemlje i predstojećoj poseti Gobaša Srbiji.

Brnabić je tada istakla da Srbija pridaje veliki značaj odnosima sa UAE, naglašavajući da će dolazak predsednika Federalnog nacionalnog saveta predstavljati dodatni podsticaj daljem razvoju prijateljskih veza dve zemlje.

Ona je posebno ukazala na značaj ličnog prijateljstva dva predsednika, kao i na poverenje koje postoji između Srbije i Ujedinjenih Arapskih Emirata, ocenjujući da su upravo ti odnosi važan osnov za nastavak političke, ekonomske i parlamentarne saradnje.

Autor: Jovana Nerić