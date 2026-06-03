Blokaderska opozicija opet bruka Srbiju: Nisu pokazali poštovanje prema zemlji koja nam je pomagala tokom pandemije

Na Posebnoj sednici Narodne skupštine na kojoj je govorio predsednik Federalnog Nacionalnog saveta Ujedinjenih Arapskih Emirata Sakr Gobaš nisu se pojavili odbornici opozicije.
Ovo je samo još jedno u nizu nepoštovanja od strane okorelih mrzitelja Srbije, ovoga puta prema zemlji koja je tokom kovida slala avion za avionom punim pomoći i najnovijih aparata kako bi se bolnice opremile.
U ovom slučaju opozicija nije smatrala da je prikladno da se pojave na sednici i pozdrave gosta Srbije, ali zato nalaze vremena da u bilo kojoj drugoj zemlji posećuju najrazličitije konferencije.
Sednici prisustvuju i predsednik Vlade prof. dr Đuro Macut, ministri u Vladi Srbije, među kojima su Adrijana Mesarović, Zlatibor Lončar, Dragan Glamočić, Zoran Gajić, Jelena Žarić Kovačević, Demo Beriša, kao i predstavnici diplomatskog kora, dok većina poslanika opozicije ne prisustvuje sednici.
Autor: Pink.rs