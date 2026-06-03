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Blokaderska opozicija opet bruka Srbiju: Nisu pokazali poštovanje prema zemlji koja nam je pomagala tokom pandemije

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug/Narodna skupština Republike Srbije/Peđa Vučković ||

Na Posebnoj sednici Narodne skupštine na kojoj je govorio predsednik Federalnog Nacionalnog saveta Ujedinjenih Arapskih Emirata Sakr Gobaš nisu se pojavili odbornici opozicije.

Ovo je samo još jedno u nizu nepoštovanja od strane okorelih mrzitelja Srbije, ovoga puta prema zemlji koja je tokom kovida slala avion za avionom punim pomoći i najnovijih aparata kako bi se bolnice opremile. 

Foto: Tanjug/Narodna skupština Republike Srbije/Peđa Vučković

U ovom slučaju opozicija nije smatrala da je prikladno da se pojave na sednici i pozdrave gosta Srbije, ali zato nalaze vremena da u bilo kojoj drugoj zemlji posećuju najrazličitije konferencije.

Foto: Tanjug/Narodna skupština Republike Srbije/Peđa Vučković

Sednici prisustvuju i predsednik Vlade prof. dr Đuro Macut, ministri u Vladi Srbije, među kojima su Adrijana Mesarović, Zlatibor Lončar, Dragan Glamočić, Zoran Gajić, Jelena Žarić Kovačević, Demo Beriša, kao i predstavnici diplomatskog kora, dok većina poslanika opozicije ne prisustvuje sednici.

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Autor: Pink.rs

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