VUČIĆ POSLE SASTANKA SA GOBAŠEM: UAE jedan od najznačajnijih partnera Srbije

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se danas sa predsednikom Federalnog nacionalnog saveta Ujedinjenih Arapskih Emirata Sakrom Gobašem i ukazao da su zajednički projekti prethodnih godina dali snažan impuls partnerstvu dve zemlje kao i da su Emirati jedan od najvažnijih partnera Srbije u regionu Zaliva.

Oni su se sastali u 11 časova, u zgradi Generalnog sekretarijata predsednika Republike na Andrićevom vencu.

- Srdačan i sadržajan razgovor sa predsednikom Federalnog nacionalnog saveta UAE o sveukupnim bilateralnim odnosima, daljem jačanju političkog dijaloga, ekonomske saradnje, investicija, trgovinske razmene i zajedničkih projekata koji su prethodnih godina dali snažan impuls našem partnerstvu - naveo je Vučić na Instagramu.

On je istakao i da su odnosi dve zemlje najbolji dokaz koliko međusobno poverenje, stabilnost i dugoročna vizija mogu da donesu konkretne rezultate.

Vučić je rekao i da je ponovio ogromnu zahvalnost iskrenom i dokazanom prijatelju naše zemlje šeiku Mohamedu bin Zajedu na velikoj podršci i ličnom angažovanju na produbljivanju bliskih i prijateljskih veza Srbije i UAE.

- Kao jedan od najvećih globalnih lidera današnjice, pokazao je u svim teškim trenucima šta znači biti prijatelj i pouzdan partner na kojega smo mogli uvek da se oslonimo - dodao je predsednik.

Kako je naglasio, tokom današnjeg razgovora posebnu pažnju su posvetili aktuelnoj globalnoj i regionalnoj političkoj situaciji, naročito prilikama na Bliskom istoku, kao i značaju očuvanja mira, stabilnosti, dijaloga i odgovornog pristupa u vremenima velikih izazova.

- Istakao sam da Srbija izuzetno ceni ulogu UAE kao važnog i uticajnog aktera, posvećenog stabilnosti, razvoju i povezivanju. Razgovarali smo i o unapređenju parlamentarne saradnje, kao važnom delu ukupnih odnosa naših zemalja - istakao je Vučić.

Predsednik Srbije je izrazio tom prilikom uverenje da će se kroz nastavak bliskog političkog dijaloga i saradnje na svim nivoima dodatno učvrstiti prijateljstvo Srbije i UAE i otvoriti prostor za nove zajedničke inicijative u interesu naših građana.

Gobaš je juče doputovao u zvaničnu višednevnu posetu Srbiji tokom koje će se sastati i sa drugim državnim zvaničnicima, a sutra će se obratititi na Posebnoj sednici Skupštine Srbije.

Autor: S.M.