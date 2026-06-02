Blam studentsko blokaderske liste u Kuli: Verujemo svima, ali ipak vodimo istragu, jer ne verujemo nikome! (VIDEO)

Blam studenata blokadera.

Nakon što su i odbornici sa studentsko blokaderske liste glasali za Vesnu Tomić, kandidatkinju SNS, za predsednicu opštine Kula, jedna studentkinja blokaderka gostovala je na televiziji Nova S, gde je izjavila da "veruju svojim odbornicima da to nisu učinili", ali dodala i da vode istragu, čime je u istoj rečenici ipak priznala da ne veruju nikome.

-Nakon jučerašnjih razgovora sigurni smo (da nisu to učinili). Naravno da se zalažemo za to poverenje od početka. Još uvek sve ispitujemo...- izjavila je ona.

Potom je izjavila da će, ukoliko se ispostavi da je odbornik sa studentsko blokaderske liste glasao za kandidatkinju SNS, biti primoran da podnese ostavku, po etičkom ugovoru koji je potpisan pre stupanja na funkciju.

-Ukoliko se ispostavi da je zaista svesna odluka da se ta politička podrška da Srpskoj naprednoj stranci, mimo svega za šta se mi zalažemo i na čemu smo radili sve ovo vreme stupiće na snagu etički ugovor koji je potpisan pre stupanja na funkciju, što znači da će taj odbornik biti primoran da podnese ostavku - rekla je studentkinja blokaderka.

