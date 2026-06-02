Srbija ulazi u eru robota, ministar Mali najavljuje: Prva fabrika za mesec i po, trening centar za obuku do kraja 2026.

Ministar finansija Siniša Mali izjavio je danas da će u narednih mesec i po biti završena prva fabrika humanoidnih robota u Šapcu u kojoj će se, kako je naveo, proizvoditi između 1.000 i 2.000 robota godišnje i najavio da se očekuje da do kraja godine bude otvoren i trening centar za obuku robota.



- Kada napravite robota, morate da ga obučite, ti roboti mogu da rade sve, od toga da kuvaju kafu, prave pića, da budu recepcionari u hotelima, da ne govorimo o vojnoj industriji i potencijalima u tom pogledu - rekao je Mali.



Ministar Mali je rekao da nakon toga sledi treća faza - uključivanje veštačke inteligencije i dodao da roboti uče, razvijaju se, prikupljaju znanja iz svih data centara sveta, stvaraju potencijal da rade i razmišljaju mnogo brže i efikasnije.



- Jedan robot ne spava, nema pauze za ručak i tako dalje, 24/7 on radi. Mi smo bili u jednoj fabrici Xiaomi u Kini. Uđete u fabriku, nema ljudi, samo roboti. I onda na svakih, ako se ne varam, 78 sekundi izađe novi auto koji je savršen, nema greške. To su stvari koje moramo da radimo i koje nama daju mogućnost da budemo konkurentniji i produktivniji. Bez toga nema napretka, nema prodaje proizvoda i robe na svetskom tržištu - rekao je Mali.



Naveo je da nije doći do tehnologija i znanja iz te oblasti, ali da Srbiji to omogućava sporazum koji ima sa Kinom.



Mali je istakao da je veoma važna i obuka naših istraživača, preduzetnika i privrednika da počnu primenu novih tehnologija i dodao da je predsednik Si Đinping, tokom posete predsednika Srbije Aleksandra Vučića i državne delegacije Kini, najavio 50 novih istraživačkih projekata sa raznim institutima u Srbiji u cilju azvoja novih tehnologija.



- Nečega što u ovom trenutku ne postoji u Srbiji, kako bi Srbija bila dominantna i ispred svih u Evropi u primeni tih tehnologija, što nam omogućava da budemo konkurentniji i bolji nego ostali - naglasio je Mali.



Govoreći o značaju fabrike robota, naveo je da ona znači novu budućnost i novu stranu razvoja u našem privrednom razvoju.



- Od zemlje koja je pre 15 godina bila na ivici bankrota, sada pravite kvantni skok i krećete sa robotima, sa veštačkom inteligencijom, sa inovacijama, sa istraživačkim centrima.... To je ono što je budućnost i Srbija neće zaostajati, naprotiv, biće ispred svih - rekao je Mali.



Govoreći o značaju nedavne posete predsednika Srbije Aleksandra Vučića Kini, Mali je ocenio da je suštine svake Vučićeve posete u inostranstvu vek ekonomija i šta može da se uradi da građanima Srbije bude bolje.



Kao najznačajniji rezulat posete izdvojio je potpisane sporazume sa kineskim kompanijama koji obezbeđuju 1. 650 novih radnih mesta i investicije od 953 miliona evra.

Autor: S.M.