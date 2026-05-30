ISTORIJSKI USPEH ZA SRBIJU: Proizvodnja humanoidnih robota KREĆE VEĆ U JUNU! Mali otkrio detalje kineske investicije i gde se otvaraju nove fabrike

Prvi potpredsednik vlade i ministar finansija Siniša Mali izjavio je danas da će u Srbiji proizvodnja humanoidnih robota početi već u junu, čime će Srbija postati prva zemlja u Evropi u kojoj će se oni proizvoditi.

Mali je gostujući na TV Prva otkrio da je planirana proizvodnja između 1.000 i 2.000 robota godišnje, kao i da će ovi humanoidni roboti biti ekskluzivni deo specijalizovane izložbe Ekspo 2027 (EXPO 2027) koja se sledeće godine održava u Beogradu.

"To je ta prva faza. Druga faza je da se krene u trening centar, evo videli ste kako su igrali i Moravac. Dakle da se ti roboti uče. I zato je ta treća faza, veštačka inteligencija, veoma važna – oni uče da budu barmeni, da rade i kao recepcionari u hotelima, da budu i u oblastima vojne industrije", objasnio je Mali i naglasio da integracija veštačke inteligencije donosi ogroman podstrek domaćoj produktivnosti i konkurentnosti.

Gde stižu nove investicije iz Kine?

Na pitanje u koje gradove odlaze nove tehnologije i kineski kapital, ministar finansija je precizirao lokacije:

Šabac – centar za proizvodnju humanoidnih robota

Niš, Novi Sad, Ćuprija i Loznica – lokacije za nove fabrike

Mali je podvukao da je politički i ekonomski značaj nedavne posete Kini ogroman, jer kineski partneri ulažu sopstveni novac kako bi se otvorilo čak 1.650 novih radnih mesta u Srbiji.

"Oni donose nove tehnologije. Oni donose inovacije. Oni donose veštačku inteligenciju. Oni donose dalji podstrek našeg ubrzanog rasta i razvoja", zaključio je ministar.

Odgovor na kritike opozicije

Komentarišući izjave dela opozicije da će se "skupo platiti kineski orden oko Vučićevog vrata", Mali je oštro poručio da to govore oni koji su ostavili preko pola miliona ljudi bez posla.

"To vam govore oni koji su tokom njihove vlasti imali negativnu stopu rasta i devizni kurs koji je sa 80 otišao na 120. Vreme u kome su oni najbolje profitirali i u svoj privatni džep stavljali novac, a građani patili", naveo je Mali, podsećajući da Srbija ništa ne daje besplatno, već da je reč o čistim investicijama u budućnost zemlje.

Autor: D.S.