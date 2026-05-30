SKLANJA SE BANER SA PALATE ALBANIJE! Mali najavio hitnu akciju: 'Skidamo ga danas, čim se skupe majstori', pa oštro odgovorio opoziciji!

Prvi potpredsednik vlade i ministar finansija Siniša Mali izjavio je da će bilbord s natpisom "Srbija pobeđuje" na Palati Albanije u Beogradu biti skinut već danas, dodajući da postavljanje banera kritikuju oni koji su u proteklom periodu zaustavljali rast i razvoj zemlje.

Mali je, gostujući na TV Prva, upitan kako komentariše jučerašnji protest povodom postavljanja ovog velikog banera, kao i optužbe odbora Starog grada da zbog njega „ptice nemaju pristup gnezdima“, poručio da će platno biti uklonjeno u najkraćem roku.

"Taj bilbord će se skinuti danas, čim se majstori skupe. Ne znam ni ko ga je postavio na kraju krajeva, ali skinućemo ga", rekao je Mali.

"Uništili ste fasade i škole, a sad nas učite o pticama"



Ministar finansija je iskoristio priliku da oštro odgovori kritičarima ovog poteza iz redova opozicije, navodeći da o uređenju grada govore oni koji iza sebe nisu ostavili nikakve rezultate.

"Postavljanje banera kritikuju ljudi koji su uništavali fasade, fakultete i obrazovni sistem proteklih godinu i po dana. Oni koji su zaustavili rast i razvoj Srbije i ti koji su sve to uradili sad nas poučavaju šta i kako da radimo sa pticama. Prosto neverovatno", istakao je on.

Mali je zaključio da građani treba da prepoznaju namere onih koji kritikuju svaki potez vlasti.

"Ispravićemo i ovo, ali samo da građani Srbije vide to lice, jer šta god da se trudite da uradite dobro, za njih je to loše, a loše je samo zbog toga što je dobro za Srbiju", podvukao je ministar finansija.

Autor: D.S.