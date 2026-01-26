Mali: Danas odluka Vlade Srbije o isplati nagrade vaterpolistima za zlatnu medalju

Prvi potpredsednik Vlade i ministar finansija Siniša Mali izjavio je da će danas na vanrednoj sednici Vlade Srbije biti doneta odluka o isplati novčanih naknada vaterpolistima za osvojenu zlatnu medalju na Evropskom prvenstvu u Beogradu.

Mali je rekao da će igrači i trener dobiti po 20.000 evra i da će država time ispuniti svoju obavezu.

- Mnogo sam srećan i ponosan, najmanje što možemo da uradimo je da se na ovaj način odužimo njima. Velika stvar, posle osam godina još jedno evropsko zlato i to u Beogradu. Svaka čast na borbenosti, na energiji i na volji da budu najbolji i po ko zna koji put su pokazali da to i jesu. I s obzirom na jučerašnju sednicu vlade daju svima nama motivaciju da budemo još bolji i da pokažemo kako se bori za Srbiju - rekao je Mali za Javni servis.

Vaterpolisti Srbije osvojili su titulu prvaka Evrope, pošto su u nedelju uveče u Beogradskoj areni u finalu kontinentalnog šampionata pobedili selekciju Mađarske rezultatom 10:7.