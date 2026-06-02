Studentska blokaderska lista u Kuli 'zna gde udara' (VIDEO)

Još jedan primer rasula među blokaderima događa se nakon što je za predsednicu opštine Kula izabrana odbornica SNS, i to glasom, kako su preneli mediji, nekoga s liste blokadera

Podseća se da je Dr Vesna Tomić, koju je predložila Srpska napredna stranka, izabrana na jučerašnjoj, drugoj sednici Skupštine opštine Kula za predsednicu te opštine.

Tomić je izabrana tajnim glasanjem, a za nju je glasalo 20 od 37 odbornika, dok je protiv glasalo 17 odbornika.

Sednici je prisustvovalo svih 37 odbornika Skupštine opštine.

Međutim, pišu mediji, među blokaderima i njihovim medijima danas je glavna tema ko ih je "izdao" i glasao za odbornicu SNS.

Oni tvrde da nije niko od njihovih, kao i da su obavili pojadinačne razgovore sa svakim odbornikom, ali ipak najavljuju kazne ukoliko s eispostavi da je ipak neko s njihove liste glasao za kandidatkinju SNS.