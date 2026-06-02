PETKOVIĆ POSLAO JASNU PORUKU IZ KRALJEVA: Glas za Srpsku listu je glas za opstanak i ostanak našeg naroda na KiM!

Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković održao je večeras veliku tribinu u Kraljevu sa interno raseljenim licima sa Kosova i Metohije. On ih je pozvao da u što većem broju izađu na predstojeće izbore na KiM 7. juna i podrže Srpsku listu (SL), jer je svaki glas za SL ujedno i glas za opstanak srpskog naroda na vekovnim ognjištima.

„Svaki glas svakog Srbina na Kosovu i Metohiji za Srpsku listu jeste glas za opstanak i ostanak našeg naroda, ali i za nastavak celokupnog investicionog ciklusa Vlade Republike Srbije. Glas za SL jeste glas za budućnost. Važno je da svi zaokruže broj 119 i time pokažu da je Srpska lista bila i ostala stožer odbrane srpskih nacionalnih interesa na Kosovu i Metohiji“, poručio je Petković okupljenima na tribini.

"Samo Srpska lista ima punu podršku Beograda"

Petković je istakao da Srpska lista ima apsolutnu i punu podršku zvaničnog Beograda i predsednika Aleksandra Vučića, što je jasan dokaz da je ona jedini legitimni predstavnik srpskog naroda u Autonomnoj Pokrajini Kosovo i Metohija.

„Nijedna druga partija, čak i ona koja možda nosi veo srpske partije, a u suštini radi za interese Aljbina Kurtija, nije legitimni predstavnik našeg naroda. Samo Srpska lista radi isključivo u interesu Srba na KiM. Na kraju krajeva, vreme je najbolje pokazalo ko je taj ko se uz predsednika Vučića iskreno i do kraja bori za bolje sutra svih u našoj južnoj pokrajini“, ocenio je direktor Kancelarije za KiM.

On je naglasio da interno raseljena lica igraju ključnu ulogu u ovom procesu i da svaki njihov glas i odlazak na glasanje direktno pomaže nastavak pružanja celokupne državne pomoći.

„Blistava pobeda Srpske liste nam omogućava da sačuvamo naše škole, naše bolnice i naš univerzitet. Da nastavimo sa isplatama svih plata, penzija i ostalih prinadležnosti za ljude na KiM, da nastavimo da gradimo kuće, vrtiće i druge važne infrastrukturne projekte. Da bismo sve to mogli da uradimo, moramo da imamo naše autentične političke predstavnike“, podvukao je Petković.

Od presudnog značaja osvajanje svih 10 zagarantovanih mandata

Direktor Kancelarije za KiM objasnio je da je od posebnog strateškog značaja da Srpska lista osvoji svih 10 mesta koja su u parlamentu u Prištini zagarantovana za srpsku zajednicu.

„Ako samo jedno mesto pripadne Nenadu Rašiću, čoveku koji najotvorenije radi protiv interesa sopstvenog naroda, a direktno za interese premijera privremenih prištinskih institucija, to znači da bi Aljbin Kurti sa takvim čovekom mogao da pokreće opasne političke procese. Srpska lista je čvrsta brana antisrpskoj politici i svemu onome što godinama pokušava Kurti kada je reč o Srbima, proterivanju i stvaranju Velike Albanije“, istakao je Petković.

On je najavio da će tokom cele ove nedelje obilaziti gradove širom Srbije i razgovarati sa interno raseljenim licima koja poseduju prištinska dokumenta, kako bi ih motivisao da iskoriste svoje pravo glasa.

„Svaki od njih ne glasa samo za SL, već glasa za sebe i za mogućnost da nesmetano nastavi da odlazi na KiM, da posećuje svoje crkve, manastire, rođake i imanja. Mi nemamo taj luksuz da se na Kosovu i Metohiji, po bilo kom pitanju, delimo. Sloga i jedinstvo srpskog naroda moraju biti oličeni u Srpskoj listi“, zaključio je Petković.

Pored velikog broja raseljenih građana, tribini u Kraljevu prisustvovali su i poverenik manastira Hilandar Miloš Stojković, načelnik Raškog upravnog okruga Stefan Adžić, kao i zamenik direktora Kancelarije za KiM Miloš Terzić.



Autor: D.S.