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SRBIJA NE ZABORAVLJA SVOJE JUNAKE! Milica Đurđević Stamenkovski uručila Boračku spomenicu porodici poginulog heroja Slaviše Đorđevića

Izvor: Pink.rs, Foto: Ministarstvo za rad i zapošljavanje ||

Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski posetila je porodicu Slaviše Đorđevića, koji je pre tačno 27 godina, na današnji dan, poginuo u Peći braneći otadžbinu tokom oružanih sukoba na Kosovu i Metohiji.

Foto: Ministarstvo za rad i zapošljavanje

Tom prilikom, ministarka je roditeljima poginulog borca, Branku i Zorici, uručila Boračku spomenicu – najviše nacionalno priznanje Republike Srbije.

Foto: Ministarstvo za rad i zapošljavanje

Godine prolaze, ali ostaju bol i praznina koje ništa ne može da popuni. Danas smo ovde da se setimo Slaviše, koji je sa nepunih 21 godinu dao svoj život za Srbiju. Nije stigao da zasnuje porodicu i ostavi potomstvo, ali svi mi danas živimo u slobodi koju su nam ostavili u amanet naši heroji - poručila je ministarka.

Foto: Ministarstvo za rad i zapošljavanje

Ona je istakla da Boračka spomenica predstavlja trajno svedočanstvo o žrtvi i herojstvu onih koji su branili državu, kao i znak da Srbija ne zaboravlja svoje junake.

Foto: Ministarstvo za rad i zapošljavanje

Neka ovo priznanje ostane u vašem domu kao uspomena na Slavišu i kao svedočanstvo jednog vremena. Srbija ga nije zaboravila i nikada ga neće zaboraviti - naglasila je Đurđević Stamenkovski.

Ministarka je podsetila i da je Srbija ove godine prvi put zvanično obeležila Bitku na Paštriku. Ona je najavila da će ovogodišnje obeležavanje Bitke na Košarama biti najveće i najdostojanstvenije do sada, u znak trajnog sećanja na sve heroje koji su branili otadžbinu.

Autor: D.S.

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