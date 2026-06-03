Vučiću, ne idi u Crnu Goru! Dramatičan apel Vučićevića: Milo, Spajić i Zvicer spremni su na veliko zlo!

Glavni urednik Informera Dragan J. Vučićević uključio se u Srpski dnevnik na Informer televiziji i poslao dramatičnu poruku.

On se obratio predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću moleći ga da ne putuje u Crnu Goru, nakon što je došlo do maltretiranja srpskih putnika na aerodromu u Tivtu.

- Da vam kažem, to što je uradila stoka crnogorska, u saradnji sa blokaderskom stokom, dovela je do toga da je direktno ugrožen život predsednika Srbije Aleksandra Vučića. Napravili su kriminalce od ljude koji su danas otišli u Crnu Goru. Sportisti, patriote, Srbi, bez ikakvog naoružanja, lažu, kakvo crno naoružanje, otišli u Crnu Goru i onda ih neka stoka antisrpska, ustaško-milogorska maltretirala na aerodromu i onda ih vratila u Srbiju bez ikakvog pravnom osnova - kazao je Vučićević.

On se osvrnuo i na brutalnu kampanju koja je danas pokrenuta u crnogorskim medijima ovim povodom.

- Pri tom su na svojim medijima, ustaškim u Crnoj Gori i blokaderskim u Srbiji napravili najstrašniju kampanju kao da su to nekakvi krimanalci. Ja vam odgovorno tvrdim - u tom avionu nije bio nijedan kriminalac, niko sa dosijeom. Nije bilo nikakvog naoružanja, iako oni o tome lažu u svojim lažljivim izveštajima - ističe Vučićević.

Vučićević je zamolio predsednika da još jednom razmisli o putu u Crnu Goru.

- Kad vidimo šta se dešava, ja neću preterati ako posumnjam da bi se moglo desiti da prekosutra u petak, 5. juna, da Milo Đukanović sa Zvicerom i Milojkom Spajićem pokuša neki zločin da izvedu. Apelujem na predsednika Vučića ovim putem, i nisam jedini, da još jedanput razmisli da li treba da ide u Tivat. Molim ga da ne ide u Crnu Goru. Jer ako su oni spremni na ovo što su uradili, ko zna na šta su još spremni. Imamo posla sa opasnim zlikovcima - kaže Vučićević.

Autor: D.S.