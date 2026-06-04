Košta: Evropska unija posvećena evroperspektivi Srbije, proširenje se zasniva na izgradnji poverenja

Predsednik Evropskog saveta Antonio Košta izjavio je danas da je došao u posetu Beogradu da ponovo potvrdi kontinuiranu posvećenost EU evropskoj perspektivi Srbije i dodao da proširenje predstavlja geostratešku neophodnost za Evropu, ali ističući da se proširenje zasniva na izgradnji poverenja.

"U ovo vreme neizvesnosti i ekonomske nestabilnosti, sada više no ikada, proširenje ne predstavlja samo mogućnost, već geostratešku neophodnost za Evropu. To je ulaganje u mir, stabilnost i bezbednost, kao i prosperitet našeg kontinenta, u korist svih građana Evrope, kao i u korist građana Srbije", rekao je Košta posle sastanka sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, na zajedničkoj konferenciji za medije u Palati Srbija.

Naglasio je da se proširenje zasniva na izgradnji poverenja i da je put pred Srbima zahtevan, ali da je putanja jasna i da se treba fokusirati na tri glavna prioriteta.

"Prvo, negovanje dobrosusedskih odnosa i regionalne saradnje. One su ključne kako za bezbednost, tako i za ekonomski prosperitet. Dijalog između Beograda i Prištine i puno sprovođenje Ohridskog sporazuma su ključni u tom pogledu. Pod dva, usklađivanje sa politikama i vrednostima EU, naročito sa našom zajedničkom spoljnom i bezbednosnom politikom. To nisu samo principi kojih se držimo, one čine sam temelj evropskog projekta i našeg partnerstva sa Srbijom", rekao je Košta.

Kao treći prioritet, Košta je naveo realizaciju aktuelnih reformi, navodeći da su neophodne za napredak na putu ka pristupanju EU.

"Mi vas podstičemo da nastavite da ubrzano radite na reformama u tri važne oblasti, kao što ste spomenuli - vladavinu prava, uključujući sprovođenje preporuka Venecijanske komisije o zakonima koji se tiču pravosuđa, odnosno sudstva i tužilaštva; zatim sloboda medija, gde treba osigurati stvaranje jednog povoljnog ambijenta za medije i osnivanje novog Saveta REM-a na transparentan i inkluzivan način. I konačno, reformisanje izbornog okvira u skladu sa preporukama ODIHR-a pre narednih izbora", kazao je Košta.

Košta je izrazio saučešće za izgubljen život vojnika Vojske Srbije koji je poginuo u međunarodnoj misiji u Libanu.

Autor: Pink.rs