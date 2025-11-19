Đurić: Zbog teških globalnih okolnosti u EU pojačan zamah za proširenje na naš region

Ministar spoljnih poslova Marko Đurtić izjavio je večeras da zbog teških globalnih okolnosti u Evropskoj uniji postoji nešto više zaleta i zamaha za proširenje na region Zapadnog Balkana, kao i za jačanje Evrope i EU kao projekta, što, kako je ocenio, predstavlja dobru priliku za Srbiju.

"To nama pruža dobru priliku da i mi ostvarimo neke od naših ciljeva u tom domenu", kazao je Đurić nakon neformalne večere za ministre spoljnih poslova EU i Zapadnog Balkana u Briselu.

Đurić je kazao da je sastanak koji su organizovale visoka predstavnica EU za spoljnu politiku i bezbednost Kaja Kalas, komesarka za proširenje Marta Kos i drugi zvaničnici EU, protekao u dobrom, umereno optimističkom tonu.

Istakao je da je to bila dobra prilika i za Srbiju da predstavi svoje ekonomske, ali i reformske potencijale i ono što je u prethodna dva ili tri meseca dodatno urađeno kako bi se ubrzao proces evropskih reformi i jačanje ukupnih kapaciteta srpskog društva.

Prema njegovim rečima, različiti predstavnici zemalja su pokretali i velike geopolitičke teme.

"Situacija u Ukrajini bila je jedna od dominantnih tema, ali i jedna rastuća svest kod država članica da je potrebno da Evropa ojača svoju koheziju, da ojača stepen jedinstva i da je potrebno da se zato ubrza uključivanje zemalja našeg regiona u evropske okvire", rekao je Đurić.

Kako je dodao, svest je pojačana i kada je reč o potrebama jačanja infrastrukture u našem regionu, ali i jačanja povezanosti u regionu i dobrosusedske saradnje.

To bi, kako je naveo, vodilo ka stvaranju jedne perspektive koja bi osigurala da se ne samo politički stvari stabilizuju, već i da se stvori neka dugoročnija perspektiva da bi mlađe generacije ostajale u regionu.

Ponovio je da je večera bila prilika da Srbija predstavi šta je to dobro što donosi u zajednicu koja se zove Evropska unija.

"Bila je dobra prilika da predstavimo koje su to naše snage, koji su to naši potencijali i zbog čega zaslužujemo ravnopravno jednako mesto, jednak tretman sa velikim evropskim državama", naveo je šef srpske diplomatije.

Autor: Pink.rs