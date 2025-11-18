AKTUELNO

Politika

ĐURIĆ SA NEMAČKIM KOLEGOM VADEFULOM: Srbija želi u EU što je pre moguće! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Tanjug /DEJAN ŽIVANČEVIĆ ||

Ministar spoljnih poslova Marko Đurić izjavio je danas, posle sastanka sa ministrom spoljnih poslova Nemačke Johanom Vadefulom, da su zajdnički konstatovali da su odnosi dve zemlje razvijeni i sveobuhvatni, kao i da postoji spremnost za njihovo unapređenje i poručio da Srbija želi što pre da postane član.

Verujemo da je Srbiji budućnost i mesto u Evropi, istakao je Đurić u Ministarstvu spoljnih poslova.

On je istakao da je Nemačka ključni partner za Srbiju ne samo po pitanju ekonomske saradnje već i po pitanju reformi na evropskom putu.

"Srbija želi najskorije da postane član EU", istakao je Đurić i dodao da je za Srbiju EU strateški cilj.

Kako je rekao, u EU vidimo priliku za promenu paradigme odnosa u našem regionu i priliku za stvaranje drugačije budućnosti.

Đurić je rekao da je EU najveći mirovni projekat u istoriji evropskog kontinenta i da moramo, kako bismo stigli ka tom cilju, da udvostručimo i utrostručimo naše reformske napore.

Ministar spoljnih poslova Srbije je zamolio za dalju podršku Nemačke za otvaranje klastera i dalje napredovanje na evropskom putu.

Đurić je rekao da je Berlinski proces jedan od najznačajnijih instumenata za našu regionalnu saradnju preneo da je Vadefulu ponudio da Srbija igra značajniju ulogu u okviru Berlinskog procesa i da smo odlučni da u narednim godinama uradimo mnogo više da nastavimo da menjamo paradigmu ukupnih ekonomskih i političkih odnosa i da jačamo i veze sa Nemačkom prema kojoj gajimo poštovanje.

Podsetimo, Vadeful se jutros u Beogradu sastao sa Đurićem, nakon što je sinoć razgovarao sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem.

Autor: Jovana Nerić

#EU

#Evropa

#Marko Đurić

POVEZANE VESTI

Politika

ODNOSI SRBIJE I FINSKE U USPONU Đurić nakon sastanka sa Valtonen: Postoji veliki potencijal za unapređenje saradnje

Politika

Vučić sa nemačkim šefom diplomatije: Otvoren razgovor o jačanju partnerstva Srbije i Nemačke (FOTO)

Politika

SASTANAK U BEOGRADU: Đurić danas sa Sijartom

Politika

Đurić: Odnos sa Češkom jedno od ključnih partnerstava sa zemljama članicama EU

Politika

Srbija i Nemačka jačaju saradnju – Đurić sa ambasadorkom Konrad o regionalnoj stabilnosti

Politika

EVROPA JE NAŠA STRATEGIJA! Đurić potvrdio Zathofu posvećenost reformama i regionalnoj saradnji (VIDEO)