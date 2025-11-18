ĐURIĆ SA NEMAČKIM KOLEGOM VADEFULOM: Srbija želi u EU što je pre moguće! (VIDEO)

Ministar spoljnih poslova Marko Đurić izjavio je danas, posle sastanka sa ministrom spoljnih poslova Nemačke Johanom Vadefulom, da su zajdnički konstatovali da su odnosi dve zemlje razvijeni i sveobuhvatni, kao i da postoji spremnost za njihovo unapređenje i poručio da Srbija želi što pre da postane član.

Verujemo da je Srbiji budućnost i mesto u Evropi, istakao je Đurić u Ministarstvu spoljnih poslova.

On je istakao da je Nemačka ključni partner za Srbiju ne samo po pitanju ekonomske saradnje već i po pitanju reformi na evropskom putu.

"Srbija želi najskorije da postane član EU", istakao je Đurić i dodao da je za Srbiju EU strateški cilj.

Kako je rekao, u EU vidimo priliku za promenu paradigme odnosa u našem regionu i priliku za stvaranje drugačije budućnosti.

Đurić je rekao da je EU najveći mirovni projekat u istoriji evropskog kontinenta i da moramo, kako bismo stigli ka tom cilju, da udvostručimo i utrostručimo naše reformske napore.

Ministar spoljnih poslova Srbije je zamolio za dalju podršku Nemačke za otvaranje klastera i dalje napredovanje na evropskom putu.

Đurić je rekao da je Berlinski proces jedan od najznačajnijih instumenata za našu regionalnu saradnju preneo da je Vadefulu ponudio da Srbija igra značajniju ulogu u okviru Berlinskog procesa i da smo odlučni da u narednim godinama uradimo mnogo više da nastavimo da menjamo paradigmu ukupnih ekonomskih i političkih odnosa i da jačamo i veze sa Nemačkom prema kojoj gajimo poštovanje.

Podsetimo, Vadeful se jutros u Beogradu sastao sa Đurićem, nakon što je sinoć razgovarao sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem.

Autor: Jovana Nerić