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'NE ZNAM ZA KOGA JE VELIKA TAJNA DA SE ZVICER KRIJE U CRNOJ GORI' Vučić: Strpite se do večeras, saznaćete kakve su hibridne pretnje bile 15. marta

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug/Jadranka Ilić ||

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da nije tajna da se vođa kavačkog klana Radoje Zvicer krije u Crnoj Gori.

- Ne znam za koga je to baš velika tajna da se Zvicer krije u Crnoj Gori, to svi znaju. Kad dođu tako veliki skupovi oni odu, uhapse levu papuču i narukvicu njegove žene, i kažu: "Sada smo obavili posao". Nije to ni prvi ni poslednji put. Ja sam dao reč i Ursuli fon der Lajen i Košti da ću doći u Tivat. Ne vidim nikakav problem - rekao je Vučić i dodao:

A o svemu drugom govoriću dole, a ne ovde. Strpite se do večeras. Nemam strah da kažem šta mislim, a imam mnogo toga da kažem. Pa ćete saznati kakve su to bile hibridne pretnje recimo 15. marta i koja su sve lica bila ovde u pokušaju da sruše državni poredak, pa nisu ni hapšeni ni proterani.
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Autor: Pink.rs

#Aleksandar Vučić

#Politika

#Radoje Zvicer

#Srbija

#Tivat

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