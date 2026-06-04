ZAŠTITA NAJMLAĐIH JE APSOLUTNI PRIORITET! Ministarka Jelena Žarić Kovačević: Nasilje nad decom ne sme biti nevidljivo, država razvija nultu toleranciju!

Ministarka za brigu o porodici i demografiju Srbije Jelena Žarić Kovačević danas je, povodom obeležavanja Međunarodnog dana dece žrtava nasilja, poručila da su zaštita dece i njihova bezbednost apsolutni prioritet Vlade Srbije i pozvala je građane da reaguju ako primete nasilje.

Jelena Žarić Kovačević naglasila je da nasilje koje uključuje decu ne sme biti nevidljivo, da svaki pojedinac, ali i celokupno društvo moraju odmah da reaguju, posebno iz razloga što je zlostavljanje nekada tiho, neprimetno i nečujno, saopštilo je Ministarstvo za brigu o porodici.

Za sutra je najavila početak javne rasprave o novom Predlogu programa za prevenciju i zaštitu dece od nasilja u Srbiji za period od 2026. do 2030. godine, sa Akcionim planom za period 2026-2028, koji je izrađen uz podršku Unicefa, naglasivši da je taj dokument važan u kontekstu odgovora na potrebu za sistemskim, koordinisanim i kontinuiranim delovanjem u oblasti prevencije i zaštite dece od nasilja.

Prema njenim rečima, program predstavlja jedan od ključnih instrumenata za ostvarivanje prava deteta i unapređenja sistema prevencije i zaštite dece od nasilja.

"Država čini sve da prepozna i suzbije nasilje, razvijajući nultu toleranciju i nastojeći da bude snažna podrška i oslonac žrtvama, jedini način kako možemo ovo da postignemo je međusobna saradnja između organa i multisektorski pristup, koji uključuje sve nadležne državne organe i njihovu još efikasniju reakciju na pojave i prijave nasilja", istakla je Jelena Žarić Kovačević.

Autor: D.S.