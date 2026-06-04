'U NEREDIMA 15. MARTA UČESTVOVALO JE VIŠE OD 2.000 DRŽAVLJANA CRNE GORE' Vučić iz Tivta: Jesmo li ikada optužili Crnu Goru za to?

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obraća se iz Tivta.

Predsednik Vučić je u popodnevnim satima doputovao u Tivat na Samit EU - Zapadni Balkan, koji se održava danas i sutra. Došao je u Tivat uprkos upozorenju BIA, koja ga je savetovala da ne putuje jer to predstavlja "visoki bezbednosni rizik", s obzirom na to da se, prema operativnim saznanjima, vođa kavačkog klana Radoje Zvicer nalazi u Crnoj Gori.

Imao sam upravo razgovor s Micotakisom, razgovarali o daljem unapređenju saradnje Srbije i Grčke, verujem da smo otvorilio i nova polja saradnje - izgradnji gasovoda preko teritorije Severne Makedonije, o evropskom putu Srbije, rekao je predsednik Vučić.

O bezbednosnom riziku

Upitan za nameru Zvicera od pre nekoliko godina da izvrši atentat na njega, Vučić je rekao:

To nije tajna, imali ste i u Skaj zapisima, oni su to tražili od ranije, reč je o vođama klanova. Ne vidim velike novosti. Kada postoje neretko nepotrebne političke tenzije između Podgorice i Beograda, svako će da kaže da je kriv onaj drugi, morali smo svi da budemo racionalniji, ali kada krenu optužbe, tu kraja nema. Ali, da će kriminalci da rade svoj posao... Ne mogu svi da budu akademici, rekao je Vučić.

O putnicima iz aviona vraćenog iz Tivta

Ja bih danas potpuno drugačije istupao i rekao: 'Izvinjavam se našim domaćinima'. Oni nisu imali oružje, ništa ružno, ništa uvredljivo... Mogao je mene da pozove bilo ko. Oni su došli ovde da mi naprave okruženje, a niko me nije ni pitao. Tu nema nijednog kriminalca. To je manje od proseka u bilo kom vozu, autobusu ili avionu. Od njih 84, bila su petorica koja su prošla kroz nekakav krivični postupak. Nema ni reči o destabilizaciji. To su sve aktivisti. Došao bih i izvinio se zbog nelagode, ali ti momci nikom ništa nisu uradili loše. Ja bih platio političku cenu za pogrešnu procenu nekog iz mog okruženja, rekao je Vučić i dodao:

Što ih nisu uhapsili da su počinili bilo šta kriminalno. Zadržali biste ih da su imali bokser kod sebe. Krenulo se u brutalnu kampanju da se Srbija pokaže kao destabilizujući faktor

Ja molim naše organe da se ne ponašaju u skladu s reciprocitetom, već da našu braću i sestre iz Crne Gore puste u Srbiju. Mi moramo da budemo oštri prema krinimalu. Ne želimo da koristimo kaučuk-normu, pogodnu normu. Mi zbog hibridnog ratovanja možemo svakog drugog da ne pustimo u Srbiju. Trudićemo se da imamo najbolje i najbliže odnose. Neću da prihvatim istorijske falsifikate. To kažem usred Crne Gore. Neću da prihvatim odluku o nezavisnosti Kosova i Metohije. Mi nismo otimali teritoriju Crne Gore. Bitno je da ponekad oprostimo ponekad jedni drugima. Važno je da imamo češću komunikaciju i razgovore. Što se mene tiče, pozvaću predsednika Crne Gore pred kraj godine da poseti Beograd. Na njemu je da li će da prihvati, rekao je Vučić.

Za ove rušilačke demonstracije kada su tukli policajce i obične ljude samo zato što drugačije misle, u neredima 15. marta učestvovalo je više od 2.000 državljana Crne Gore - učestvovali su u pokušaju rušenja Ustavnog poretka, rekao je Vučić.

Kako kaže, njega bi bilo sramota da nam dođu gosti i čitaju ono što on čitam tamo, ali, kako dodaje, to je njihova sramota, a ne njegova.

Srbija je u izvozu sa Zapadnog Balkana u EU 57,1 odsto! Evropa nam je strašno važna, a i mi smo njima najveći sa Zapadnog Balkana. Srbija će, uprkos hibridnom ratu koji vodi deo podgoričkog establišmenta i medija, učiniti sve da popravi te odnose, rekao je Vučić.

O romingu sa EU

Mislim da je taman kraj godine ili početak sledeće bez rominga. , rekao je Vučić.

Upitan od crnogorskih medija da li će podneti ostavku ako Crna Gora pre Srbije uđe u EU, Vučić je uzvratio pitanjem:

Što? Što smo je pretekli u ekonomiji. Čestitaću. Za mene su važne stvari, penzije, plate, javni dug, da možemo samo da čuvamo svoje nebo... A to čiji ste član... Ja želim da me ceni moj narod.

Predsednik Srbije se u Tivtu već sastao sa premijerom Grčke Kirjakosom Micotakisom, a planiran je zajednički sastanak sa predsednicom Evropske komisije Ursulom fon der Lajen, predsednikom Evropskog saveta Antoniom Koštom, predsednikom Republike Francuske Emanuelom Makronom i kancelarom Savezne Republike Nemačke Fridrihom Mercom.

Takođe, planirani su i bilateralni susreti predsednika Vučića sa predsednikom Vlade Slovačke Republike Robertom Ficom, saveznim kancelarom Republike Austrije Kristijanom Štokerom, predsednikom Vlade Irske Majklom Martinom i drugim učesnicima Samita.

Autor: A.A.