'NAGLASIO SAM VAŽNOST MIRA, STABILNOSTI I SARADNJE' Vučić sam sa predsednicom Evropske komisije, predsednikom Evropskog saveta, kancelarom Nemačke i predsednikom Francuske! (VIDEO)

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa predsednicom Evropske komisije Ursulom fon der Lajen, predsednikom Evropskog saveta Antoniom Koštom, predsednikom Republike Francuske Emanuelom Makronom i kancelarom Savezne Republike Nemačke Fridrihom Mercom na Samitu EU–Zapadni Balkan u Tivtu.

- Važan sastanak sa @ursulavonderleyen, @antoniocosta.euco, @emmanuelmacron i @bundeskanzler o evropskoj budućnosti Srbije, procesu proširenja Evropske unije i koracima koje preduzimamo u okviru naše reformske agende - napisao je Vučić na Instagram nalogu ''buducnostsrbijeav'' i dodao:

Govorio sam o aktivnostima koje Srbija sprovodi u cilju ispunjavanja obaveza iz pristupnog procesa, uključujući reforme u oblasti vladavine prava, izbornog zakonodavstva i primenu preporuka relevantnih evropskih institucija. Istakao sam da će Srbija ispuniti sve preporuke Venecijanske komisije, u skladu sa evropskim standardima.

- Razmotrili smo i prilike u regionu i Evropi. Naglasio sam važnost mira, stabilnosti i saradnje za svaki dalji napredak, kao i značaj očuvanja kredibilne politike proširenja i jasne evropske perspektive za zemlje Zapadnog Balkana. Izrazio sam očekivanje da Evropska unija predstavi i unapredi novu metodologiju proširenja, koja dodatno osnažuje proces evropskih integracija kandidata - istakao je Vučić.

Autor: Pink.rs