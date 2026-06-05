'EKONOMSKI ODNOSI VEOMA RAZVIJENI' Macut sa ambasadorkom Mulen o jačanju saradnje Srbije i Švajcarske

Predsednik Vlade Srbije Đuro Macut razgovarao je danas sa ambasadorkom Švajcarske Konfederacije u Srbiji An Lugon-Mulen o daljem jačanju bilateralnih odnosa i realizaciji zajedničkih razvojnih projekata.

Premijer Macut je naglasio da Program saradnje Srbije i Švajcarske Konfederacije za period od 2026. do 2029. godine predstavlja novu stranicu u odnosima dve zemlje i potvrdu snažnog i dugogodišnjeg partnerstva.

Sagovornici su na sastanku ocenili da su ekonomski odnosi veoma razvijeni i da su švajcarske kompanije koje posluju u Srbiji dobar primer uspešne saradnje koja donosi konkretne koristi lokalnim zajednicama i građanima, saopšteno je iz Vlade Srbije.

Posebna pažnja posvećena je, kako je navedeno, mogućnostima za proširenje saradnje u oblastima obrazovanja, inovacija i održivog razvoja, kao i razvoju i primeni visoke tehnologije u farmaciji.

Premijer Macut i ambasadorka Lugon-Mulen izrazili su uverenje da će partnerstvo Srbije i Švajcarske nastaviti da se razvija na obostranu korist, uz jačanje ekonomskih, društvenih i institucionalnih veza dve zemlje.

Autor: Pink.rs