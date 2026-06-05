Novi život u još 67 kuća u 48 sela! Krkobabić: Devetoro dece i deseto na putu pod svojim krovom u Svilajncu

Ovo je program koji pre svega prepoznaje ljude – žene, muškarce i posebno decu. Nacije, vere, politike...sve je to u drugom su planu, izjavio je ministar za brigu o selu Milan Krkobabić nakon što su u Palati Srbija potpisani ugovori za kupovinu još 67 seoskih kuća sa okućnicom.

- Posebno nas raduje što porodica Jevremović sa devetoro dece i desetim na putu, dobija krov nad glavom u mestu Bresje, opštine Svilajnac - istakao je Krkobabić.

Program dodele seoskih kuća, namenjen mladima koji žele da se osamostale i steknu svoj dom na selu, u šestoj je godini sprovođenja i doneo je već vidljive efekte.



Današnjim potpisima, ukupan broj dodeljenih kuća popeo se na 4.273 u gotovo hiljadu sela, u svim krajevima Srbije. Neke od najuspešnijih lokalnih samouprava, poput Sombora, približile su se broju od čak 300 kuća u svojim selima.

- Veliki san se ostvario da steknemo krov nad glavom i sigurnost. Kuća je prostrana i konačno ima dovoljno mesta za našu, uskoro dvanaestočlanu prodicu, a na okućnici ćemo se baviti poljoprivredom - rekli su nam Marija i Nenad Jevremović.

U grupi parova i pojedinaca koji su danas stavili svoj potpis na možda najvažniji dokument u životu, su i dve porodice sa po troje dece.

- Selimo se iz grada u prelepo selo Crkvenac na prostrano imanje na kom ćemo se baviti organskom proizvodnjom, uzgojem mangulica, a u planu je i seoski turizam. Supruga je kuvar, a ja se bavim prodajom auto-delova - kažu Andrejići koji se sele u kuću od 112 kvadrata, na okućnici od 14 ari i sa tri pomoćna objekata.

Jedna od najvećih kuća od početka programa, od 350 kvadrata, pripala je mladom medicinskom tehničaru iz Kikinde Robertu Sabu, koji je uz dom dobio i plac sa 50 stabala šljive, pa namerava da se bavi voćarstvom.

Novi domovi biće useljeni u 26 jedinice lokalne samouprave. Iako i dalje Vojvodina prednjači, interesovanje je konstantno i u ostalim delovima zemlje.

Od ove godine maksimalan iznos sredstava koji se odobrava po kući povećan je na 1.500.000 dinara, ali i dalje se pronalaze nekretnine po želji mladih za značajno manje novca. Ovoga puta najjeftinija kuća, površine 72 kvadrata, kupljena je u Srpskoj Crnji za oko 877 hiljada dinara.

