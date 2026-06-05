VUČIĆ IZ TIVTA POSLAO SNAŽNU PORUKU: Pred nama su brojni izazovi, ali i velika prilika da region učinimo stabilnijim, uspešnijim i privlačnijim

U Tivtu se danas održava samit lidera Evropske unije i Zapadnog Balkana pod sloganom "Zajednički prosperitet i stabilnost EU i Zapadnog Balkana", čija je glavna tema proširenje EU, a Srbiju na skupu predstavlja predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

- Pred nama su brojni izazovi, ali i velika prilika da region učinimo stabilnijim, uspešnijim i privlačnijim za generacije koje dolaze - napisao je Vučić na Instagram nalogu ''buducnostsrbijeav''.

Predsednik Vučić sastao se ranije danas sa predsednicom Evropske komisije Ursulom fon der Lajen, predsednikom Evropskog saveta Antoniom Koštom, predsednikom Francuske Emanuelom Makronom i kancelarom Nemačke Fridrihom Mercom.

Vučić je naglasio i da je imao seriju odličnih razgovora, sa Rumenom Radevim, Babišom, Ficom, a da ga tek čekaju razgovori sa poljskim, irskim i holandskim premijerima, kao i austrijskim kancelarom.

Autor: Pink.rs