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VUČIĆ IZ TIVTA POSLAO SNAŽNU PORUKU: Pred nama su brojni izazovi, ali i velika prilika da region učinimo stabilnijim, uspešnijim i privlačnijim

Izvor: Pink.rs, Foto: Instagram.com/buducnostsrbijeav ||

U Tivtu se danas održava samit lidera Evropske unije i Zapadnog Balkana pod sloganom "Zajednički prosperitet i stabilnost EU i Zapadnog Balkana", čija je glavna tema proširenje EU, a Srbiju na skupu predstavlja predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

- Pred nama su brojni izazovi, ali i velika prilika da region učinimo stabilnijim, uspešnijim i privlačnijim za generacije koje dolaze - napisao je Vučić na Instagram nalogu ''buducnostsrbijeav''.

Predsednik Vučić sastao se ranije danas sa predsednicom Evropske komisije Ursulom fon der Lajen, predsednikom Evropskog saveta Antoniom Koštom, predsednikom Francuske Emanuelom Makronom i kancelarom Nemačke Fridrihom Mercom.

Vučić je naglasio i da je imao seriju odličnih razgovora, sa Rumenom Radevim, Babišom, Ficom, a da ga tek čekaju razgovori sa poljskim, irskim i holandskim premijerima, kao i austrijskim kancelarom.

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Autor: Pink.rs

#Aleksandar Vučić

#Balkan

#Politika

#Srbija

#Tivat

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