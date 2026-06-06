BRNABIĆ OGOLILA PODVALU PODGORIČKIH MEDIJA: Sve su uradili da ga kriminalizuju, a Vučić je tamo postao APSOLUTNA ZVEZDA!

Predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić izjavila je danas da je predsednik Srbije Aleksandar Vučić, uprkos sabotažama, imao izuzetno uspešno učešće na samitu EU-Zapadni Balkan u Tivtu i uradio važne stvari za Srbiju. Ona je otkrila da naša država još uvek nije dobila zvanično objašnjenje zašto je 87 ljudi iz Srbije brutalno vraćeno sa tivatskog aerodroma, iako od njih 87 samo trojica imaju nekakav dosije, što jasno pokazuje da to nisu nikakvi kriminalci.

"Oni su krenuli tamo, došli, vraćeni su, od toga je napravljen praktično međunarodni skandal, bez ikakvog objašnjenja. Bez ikakvog razloga zbog čega je jedan let iz Beograda presretnut praktično, zaustavljen i ti ljudi vraćeni", rekla je Brnabićeva gostujući na TV Prva i upitala kako bi sve izgledalo kada bi Srbija počela da proverava sve letove iz Crne Gore i ko bi se sve sa mnogo strašnijim dosijeima našao na njima.

Prema njenim rečima, ceo ovaj skandal je montiran sa jasnim ciljem:

"To je urađeno kako bi se bacila senka na učešće predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića na samitu u Tivtu. Nikakva objašnjenja, obaveštenja mi praktično nismo dobili."

Ona je istakla da je ključno to što je predsednik Vučić otišao u Tivat i poslao jasne poruke direktno iz Crne Gore, gde je odgovorio na sva pitanja tamošnjih medija. Osvrćući se na tvrdnje blokaderskih medija koji su optuživali Srbiju da vodi hibridni rat i šalje kriminalce, Brnabićeva je povukla paralelu sa skandaloznim pronalaskom opreme u zgradi Rektorata u Beogradu.

"Tamo je bilo na desetine voki-tokija, bila su pirotehnička sredstva, sprejevi, plakati koji pozivaju na sukobe. Sada zamislite da se sve to našlo na nekom letu za Tivat, šta bi rekli da smo pokušavali da uradimo u Crnoj Gori? Verujem da bi bio direktan napad na Crnu Goru i po članu 5 Ugovora o NATO-u, mi bismo verovatno danas bili u ratu sa NATO-om. Ali kada je sve to nađeno u zgradi Rektorata Univerziteta u Beogradu, onda nikom ništa", upozorila je predsednica Skupštine.

Uprkos nezapamćenim pritiscima i pokušajima kriminalizacije pre samog dolaska, Brnabićeva naglašava da je predsednik Srbije uspeo potpuno da preokrene situaciju u našu korist.

"Vučić je uspeo to da preokrene. On je tamo potpuno preuzeo inicijativu, promenio narativ, bio apsolutna zvezda samita EU-ZB i doneo Srbiji neverovatno pozitivne vesti oko naših evropskih integracija", zaključila je Ana Brnabić.

Autor: D.S.