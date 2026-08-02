BRNABIĆ OŠTRO ODGOVORILA PICULI: Najveći 'greh' Vučića je što vodi politiku u skladu sa srpskim nacionalnim interesim

Predsednica Narodne skupštine Srbije, Ana Brnabić, izjavila je da je, kako je navela, jedini razlog zbog kojeg se kritikuje predsednik Srbije, Aleksandar Vučić, to što vodi politiku zasnovanu na nacionalnim interesima Srbije.

Ona je ocenila da bi, u slučaju izbornog poraza liste „Ujedinjena Srbija“, zemlja bila suočena sa, kako je rekla, „poslušničkom politikom“.

- Najveći greh Aleksandra Vučića je to što vodi srpsku politiku, vođenu našim nacionalnim interesima. Desi li se da Ujedinjena Srbija izgubi izbore, čekala bi nas poslušnička politika. To je to, nema filozofije! - rekla je Brnabić gostujući na TV Prva.

Ona je navela da je izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju, Tonino Picula "otvoreno rekao da se Vučiću zamera što vodi prosrpsku politiku".

- Jedini greh Aleksandra Vučića, kako je to rekao izvestilac za Evropski parlament za Srbiju, Tonino Picula, je što vodi prosrpsku politiku. On je to potpuno otvoreno čovek rekao. To se njemu zamera, i to mora da se promeni, i to se menja tim novcem - rekla je Brnabić.

Ona je istakla da politika Srbije, prema njenim rečima, nije bila antievropska, već usmerena ka sprovođenju reformi koje su, kako je navela, bile u skladu sa interesima građana i privrede.

- Dakle, nije Aleksandar Vučić vodio politiku koja je antievropska, ne, vodio je politiku u kojoj smo mi sprovodili mnoge reforme. Ali te reforme su uvek bile u skladu sa našim nacionalnim interesima, dobre za građane Srbije, dobre i za našu privredu. Ali to nije bilo dovoljno - navela je ona.

Brnabić je ocenila da je Vučiću zamerano to što, kako je rekla, nije prihvatao politiku u kojoj Srbija samo sprovodi odluke donete van zemlje.

- Aleksandar Vučić je uvek odbijao da vodi poslušničku politiku, politiku koja je servirana i u kojoj se kaže: "Izvolite, naše odluke, samo implementirajte te odluke. Vi niste učestvovali u donošenju tih odluka, niste član EU, ali to nama nije važno. Ima da ih primenjujete." To je protiv suvereniteta jedne zemlje, to gazi suverenitet jedne zemlje - rekla je Brnabić.

Ona je dodala da bi, ukoliko bi na izborima pobedila tzv. "studentska lista" ili neka druga opcija koju podržavaju nevladine organizacije, politika Srbije bila drugačija.

- Dakle, treba da razumemo da ukoliko bi na izborima pobedila ta tzv. ‘studentska lista’ ili bilo ko drugi koga podržavaju na kraju krajeva te nevladine organizacije, da bi ta politika bila potpuno drugačija, poslušnička. Mi vam serviramo, vi implementirate i hvala lepo, doviđenja - rekla je ona.

Brnabić je navela i da bi, prema njenim rečima, promenom vlasti došlo do drugačijeg pristupa pitanjima spoljne politike.

- Ono što vam oni odmah kažu je: mi bismo odmah uveli sankcije Ruskoj Federaciji, odmah bismo priznali tzv. Kosovo, mi bismo odmah priznali da je u Srebrenici počinjen genocid - rekla je Brnabić.

- Desi li se da Aleksandar Vučić i "Ujedinjena Srbija" izgube izbore, to bi, ljudi, bila politika. Nemojte da se zavaravamo - zaključila je predsednica Narodne skupštine Srbije Ana Brnabić.

Autor: D.B.