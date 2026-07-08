Brnabić: Picula insistira da Srbija bude kažnjena zbog prosrpske politike Vučića

Predsednica Narodne skupštine Republike Srbije Ana Brnabić izjavila je da insistiranje izvestioca Evropskog parlamenta (EP) za Srbiju Tonina Picule na tome da Srbija bude kažnjena nema veze sa reformama na evropskom putu, već sa tim što predsednik Srbije Aleksandar Vučić zastupa prosrpsku politiku.

"Nazadovanje Srbije je, u slučaju Tonina Picule, direktno proporcionalno snazi i upornosti kojom Aleksandar Vučić brani i zastupa interese Srbije. Što predsednik Srbije više vodi prosrpsku politiku, to će Picula više insistirati da se Srbija kazni. I to nema veze sa reformama na evropskom putu", navela je Brnabić na mreži X reagujući na objavu Picule u kojoj je naveo da se napredak Srbije prema članstvu u EU ne može temeljiti "na praznim deklaracijama, nego isključivo na održivim rezultatima".

Brnabić je istakla da Srbija, ukoliko bi Picula uspeo da na vlast dovede, kako je navela, blokadere poslušnike, ne bi nijednu reformu mora da sprovede, već bi jurila ka EU "kao Hrvatska ka Tompsonu".

Picula je prethodno na mreži X naveo da se usprotivio otvaranju Klastera 3 u pregovorima sa Srbijom, tvrdeći da ovogodišnji izveštaj pokazuje ozbiljno usporavanje reformi, a da je u oblastima vladavine prava i demokratskih standarda evidentno i nazadovanje.

Komesarka Evropske unije Marta Kos je u utorak, tokom rasprave u EP o izveštaju o Srbiji, istakla da je Evropska komisija preporučila da bude otvoren Klaster 3 u pregovorima sa Srbijom.

Autor: Pink.rs