'VRATIO SE U SRBIJU I NE MOGU DA SAKRIJEM SVOJU SREĆU' Vučić narezao kulen, kobasicu i slaninu, pa poslao moćnu poruku: Hvala Srbima u Crnoj Gori na podršci u nelakim momentima! (VIDEO)

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić oglasio se na svom Instagram nalogu "buducnostsrbijeav" odmah nakon povratka iz Tivta, gde je učestvovao na samitu EU–Zapadni Balkan. On nije krio ogromno zadovoljstvo i sreću što je ponovo u svojoj zemlji, a slobodno vreme je iskoristio za druženje i razgovor sa mladima iz Akademije mladih i Fondacije za srpski narod i državu.

Uz prave domaće proizvode, predsednik je poslužio mlade lidere i poslao snažnu poruku podrške našem narodu u regionu nakon napornih diplomatskih aktivnosti u prethodna dva dana.

"Vratio se u Srbiju i ne mogu da sakrijem svoju sreću. Uz prave evropske vrednosti, slaninu, kobasice i kulen, uživam sa prijateljima iz Akademije mladih i Fondacije za srpski narod i državu", napisao je predsednik Vučić u opisu video-snimka.

"U Crnoj Gori je bila 'evropska' hrana, a ovde svega ima!"



Predsednik je u opuštenoj atmosferi narezao tradicionalne srpske specijalitete, našalivši se na račun menija sa samita u Crnoj Gori.

"Ovde prikupljamo ljude koji vredno rade, uče i razmenjuju iskustva. Kada i mi dođemo, ponešto i naučimo od njih."

"Danas sam, pošto sam ogladneo i nisam ništa jeo od jutros, a i u Crnoj Gori je bila sva ta „evropska“ hrana, rešio da jedem kobasice, kulen, slaninu i kozji sir - svega ima", rekao je predsednik kroz osmeh.

Ponosni na mlade koji brane nacionalne interese

Vučić je iskoristio priliku da se zahvali građanima na ogromnoj podršci koju je dobijao tokom boravka na samitu u Tivtu, gde je naš tim bio izložen brojnim pritiscima i provokacijama.

"Zahvalan sam svim ljudima u Srbiji na podršci u prethodnih 48 sati, posebno Srbima u Crnoj Gori koji su bili uz nas u nelakim momentima. Posebno sam ponosan na mlade ljude koji su uvek i na svakom mestu spremni da uče i da se bore za Srbiju i da brane i štite naše nacionalne interese", naglasio je Vučić.

On je na kraju u duhu pravog srpskog domaćina poručio da će tradicija biti nastavljena:

"Meni je čast da ih ponekad poslužim. Mi smo ovde imali punu pušnicu donedavno svih ovih stvari, sada ćemo morati da organizujemo novi svinjokolj i da je ponovo napunimo, da budemo pravi domaćini, što svi znamo da jesmo", zaključio je predsednik Srbije.

Autor: D.S.