SNAŽNA PORUKA PREDSEDNIKA VUČIĆA: Verujem u borbu i težak rad, ponosnu i uglednu Srbiju koja ne kleči ni pred kim

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić oglasio se nakon povratka iz Tivta sa Samita EU-Zapadni Balkan, gde je imao seriju važnih sastanaka sa evropskim i svetskim liderima.

Iako je poseta Crnoj Gori bila praćena ozbiljnim provokacijama – od vraćanja aviona sa srpskim državljanima za Beograd, preko uvredljivih transparenata, do žestoke medijske hajke – samit je dokazao da Srbija nije samo geografski deo ovog prostora, već ključna politička i strateška osovina bez koje se na Zapadnom Balkanu ne može doneti nijedna važna odluka.

Nakon svega, Vučić je poslao jasnu poruku na svom Instagram nalogu.

- Verujem u borbu i težak rad, ponosnu i uglednu Srbiju koja ne kleči ni pred kim - poručio je predsednik Vučić na Instagramu.

Autor: Pink.rs